На Волині будуватимуть міжнародний пункт пропуску

Волинська митниця замовила проектно-кошторисну документацію на будівництво міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Доманове» на території Млинівської сільської ради Ковельського району Волинської області.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Підрядника послуг з інженерного проектування обирали за процедурою відкритих торгів. В аукціоні взяли участь чотири учасники. Переможцем визнано ТОВ «БК КБР» із найбільш економічно вигідною пропозицією - 1 800 238,72 грн.За договором, закінчення робіт заплановане до 20 липня 2022 року. Проектанти до цього часу повинні провести геологічні та геодезичні вишукування, дослідити плани благоустрою та озеленення, схеми організації рельєфу, транспортного та пішохідного рухів, запропонувати архітектурно-будівельні рішення щодо будівель і споруд, інженерних мереж водопостачання, каналізації, опалення, кондиціонування, електропостачання, автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем тощо, оцінити вплив нового будівництва на довкілля, розробити техніко-економічні розрахунки та відповідні креслення, підібрати необхідне обладнання та витратні матеріали. Зрештою - подати детальний кошторис об'єкту нового будівництва МАПП "Доманове".Загальна площа пункту пропуску, що проектується, - 3,5 га. Його будуть розраховувати з огляду на спроможність пропуску 1800 одиниць транспорту за добу. З них: 50 автобусів, 250 вантажівок та 1500 легкових авто. Окремо буде передбачена інфраструктура для пішохідного пункту пропуску.