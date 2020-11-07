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На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
Сьогодні, 28 грудня, в смт. Благодатне та с. Гряди Володимир-Волинського району відкрили оновлені поліцейські станції, де несуть службу два офіцери громади. Участь у відкритті взяли начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, голова Нововолинської громади Борис Карпус, співробітники поліції, представники місцевої влади.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Юрій Крошко зазначив, що меморандум між поліцією і Нововолинською громадою був підписаний у квітні 2021 року. За цей час громада виділила кошти на закупівлю одного автомобіля та надала необхідні приміщення, в яких зроблено сучасний ремонт. Поліція своєю чергою також придбала один автомобіль, провела відбір двох офіцерів, які віднині несуть тут службу.

Борис Карпус сказав, що відкривати поліцейську станцію – це дійсно почесна місія, адже місцеві мешканці давно чекали на офіцерів. Він відзначив тісну співпрацю органів самоврядування з місцевими підрозділами поліції, активну роботу над питаннями безпеки та встановленням камер спостереження. «Де безпечно – там є більше можливостей для розвитку», - наголосив посадовець.

Керівник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан представив двох поліцейських офіцерів, які закріплені за станціями. Старший лейтенант Віктор Циплаков обслуговує смт. Благодатне з населенням майже 5 тисяч осіб, а старший лейтенант Роман Артинюк – села Гряди, Тишковичі, Низкиничі, Кропивщина, Хринів, Грибовиця, - тут загалом проживає майже 4 тисячі осіб.
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

Зауважують, що офіцери, які працюють на станціях, добре знають специфіку населених пунктів та проблеми людей, адже й самі проживають у цих громадах. Це дуже важливо, адже поліцейський розпочинає і закінчує свій робочий день на території громади, дбає про безпеку місцевих жителів та пліч-о-пліч з органами місцевого самоврядування працює над створенням тут комфортного правового середовища. І саме мешканці громади, у першу чергу, оцінюватимуть роботу поліцейського офіцера, нову якість надання послуг, рівень своєї безпеки.

Юрій Крошко з Борисом Карпусом вручили їм ключі від службових автомобілів та зброю.
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

Голова громади отримав від головного поліцейського області сертифікат учасника проекту «Поліцейський офіцер громади», що є свідченням подальшої взаємодії зі зміцнення безпекового середовища на території Нововолинська та прилеглих населених пунктів.

За словами Юрія Крошка, нині у 29 громадах області несуть службу 38 поліцейських офіцерів. Цей проект, започаткований Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією, передбачає тісну взаємодію поліцейського з територіальною громадою, орієнтований на надання громадянам якісних поліцейських послуг та сприяє вирішенню проблем і потреб людей, безпека яких є пріоритетом роботи поліції. Завдяки йому жителі громад можуть швидко вирішувати майже всі безпекові питання на місці.

Присутні оглянули приміщення поліцейських станцій, де створені необхідні умови для роботи й відпочинку офіцерів. Саме тут проводитиметься прийом громадян та вестиметься робота з документами.
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

Юрій Крошко високо відзначив співпрацю з органами місцевого самоврядування, побажав успіхів офіцерам та закликав інші громади брати участь у проекті «Поліцейський офіцер громади».
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

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Теги: поліцейські станції, Благодатне, Гряди, Волинь
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