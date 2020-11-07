На Волині відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

Сьогодні, 28 грудня, в смт. Благодатне та с. Гряди Володимир-Волинського району відкрили оновлені поліцейські станції, де несуть службу два офіцери громади. Участь у відкритті взяли начальник ГУНП у Волинській області, голова Нововолинської громадиспівробітники поліції, представники місцевої влади.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Юрій Крошко зазначив, що меморандум між поліцією і Нововолинською громадою був підписаний у квітні 2021 року. За цей час громада виділила кошти на закупівлю одного автомобіля та надала необхідні приміщення, в яких зроблено сучасний ремонт. Поліція своєю чергою також придбала один автомобіль, провела відбір двох офіцерів, які віднині несуть тут службу.Борис Карпус сказав, що відкривати поліцейську станцію – це дійсно почесна місія, адже місцеві мешканці давно чекали на офіцерів. Він відзначив тісну співпрацю органів самоврядування з місцевими підрозділами поліції, активну роботу над питаннями безпеки та встановленням камер спостереження. «Де безпечно – там є більше можливостей для розвитку», - наголосив посадовець.Керівник сектору взаємодії з громадами Роман Богдан представив двох поліцейських офіцерів, які закріплені за станціями. Старший лейтенант Віктор Циплаков обслуговує смт. Благодатне з населенням майже 5 тисяч осіб, а старший лейтенант– села Гряди, Тишковичі, Низкиничі, Кропивщина, Хринів, Грибовиця, - тут загалом проживає майже 4 тисячі осіб.Зауважують, що офіцери, які працюють на станціях, добре знають специфіку населених пунктів та проблеми людей, адже й самі проживають у цих громадах. Це дуже важливо, адже поліцейський розпочинає і закінчує свій робочий день на території громади, дбає про безпеку місцевих жителів та пліч-о-пліч з органами місцевого самоврядування працює над створенням тут комфортного правового середовища. І саме мешканці громади, у першу чергу, оцінюватимуть роботу поліцейського офіцера, нову якість надання послуг, рівень своєї безпеки.Юрій Крошко з Борисом Карпусом вручили їм ключі від службових автомобілів та зброю.Голова громади отримав від головного поліцейського області сертифікат учасника проекту «Поліцейський офіцер громади», що є свідченням подальшої взаємодії зі зміцнення безпекового середовища на території Нововолинська та прилеглих населених пунктів.За словами Юрія Крошка, нині у 29 громадах області несуть службу 38 поліцейських офіцерів. Цей проект, започаткований Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією, передбачає тісну взаємодію поліцейського з територіальною громадою, орієнтований на надання громадянам якісних поліцейських послуг та сприяє вирішенню проблем і потреб людей, безпека яких є пріоритетом роботи поліції. Завдяки йому жителі громад можуть швидко вирішувати майже всі безпекові питання на місці.Присутні оглянули приміщення поліцейських станцій, де створені необхідні умови для роботи й відпочинку офіцерів. Саме тут проводитиметься прийом громадян та вестиметься робота з документами.Юрій Крошко високо відзначив співпрацю з органами місцевого самоврядування, побажав успіхів офіцерам та закликав інші громади брати участь у проекті «Поліцейський офіцер громади».