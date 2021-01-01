На Рівненщині чоловік змайстрував вертоліт. ФОТО.ВІДЕО

Олександр Войтович власними руками змайстрував справжнє диво техніки – вертоліт.



І не тільки сконструював, а й літає на ньому! Винахідник став переможцем конкурсу у номінації «Саморобні гелікоптери» на авіаційному фестивалі у Черкаській області. В Україні тільки у чотирьох ентузіастів-конструкторів є вертольоти, котрі можуть піднятися у повітря, пише



Деталі – від автівок та лісовоза



Олександр Войтович закінчив механічний факультет Рівненського інституту водного господарства. Працює слюсарем в цеху з ремонту турбінного устаткування Рівненської атомної електростанції. Чоловік пригадує, як з раннього дитинства дивився у небо і мріяв літати. А ще дуже любив майструвати: зібрав своїми руками велосипеда, коли підріс, то зробив мотоцикла, а вже згодом взявся за машини.



– Нічого надзвичайного в цьому немає. Поставив перед собою мету і взявся до роботи, – усміхається Олександр. – Знайшов старий радянський підручник з проектування і пілотування вертольотів 1960 року випуску. Маю цілий зошит із кресленнями. І почали мізкувати та думати. Батько Володимир Макарович – мій перший помічник і порадник. Він також інженер-механік і підтримує всі ідеї. Зробити гвинтокрил – досить дороге задоволення. Спочатку купили якісь дешеві підшипники, але змушені були їх замінити. На власному досвіді переконався – авіаційна техніка потребує якісних і надійних матеріалів. Знайдений під парканом метал не можна використовувати, бо це небезпечно для життя. Адже небо не пробачає помилок.



Основні вузли у саморобному гелікоптері – від автомобілів. Поставили потужний двигун від машини «Honda Civic», редуктор – від «Ford Sierra», несучий вал – від лісовоза «ЗИЛ», а радіатор від «Газелі». Ось такий вийшов літаючий автомобіль. Решту деталей конструктори виготовили самотужки вдома на токарному станку в гаражі. Сидіння пілота – це звичайне офісне крісло.



– У нас від старого радянського вертольота «КА-26» справжні лопаті. Їх обрізали і вдосконалили, – пояснює Олександр. – Вага гвинтокрила 300 кілограмів. Старалися зробити його легшим, аби зменшити навантаження на двигун.



Можна піднятися у висоту на два кілометри



Від ідеї до втілення минуло два роки клопіткої та ретельної роботи з інженерними й технічними розрахунками. Перше випробування провели на полі за Рафалівкою влітку 2020-го, але воно було невдалим, не вдалося піднятися у повітря. Зате підказало винахідникам, що робити далі. І, врахувавши помилки, конструктори взялися вдосконалювати свою машину.



– Цієї весни я вперше піднявся у повітря на нашому вертольоті, – захоплено розповідає майстер і в нього горять очі. – Словами свої відчуття та емоції неможливо передати. Адреналін просто зашкалював. Наш апарат відірвався від землі. Тепер я розумію, що відчував видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, коли винайшов свій перший гелікоптер і почав літати. Поки опановую основи управління вертольотом, випробовую апарат і не набираю висоту, але вже загалом налітав понад 10 годин.



Майже кожної неділі на полі за селищем збираються глядачі, щоб подивитися на диво техніки. Батько з сином на автомобільному причепі привозять літальний апарат. Перед вильотом ретельно оглядають всі деталі, перевіряють, чи немає тріщин. Тільки тоді Олександр сідає за кермо і запускає двигун. За годину польоту вертоліт спалює 25 літрів бензину А-95. Гвинтокрил дуже швидко відривається від землі і відразу набирає висоту. Винахідник стверджує, що вже можна піднятися в небо на два кілометри. Технічні можливості дозволяють, тільки він не хоче ризикувати.



Зараз Олександр Войтович – пілот-аматор. За його словами, в Україні найпростіший літальний апарат зареєструвати важче, ніж літак «Боїнг».



А щоб отримати свідоцтво, потрібно з інструктором налітати 40 годин. Це дуже дорого. Адже одна година оренди вертольота коштує 800 доларів.



Цього літа винахідник-механік продемонстрував свій гелікоптер у Черкаській області на фестивалі-виставці літальних апаратів. Там було 50 саморобних літаків, дельтапланів і тільки один вертоліт. Пілот з Рафалівки показував учасникам можливості своєї диво-машини – і став переможцем.



– Це найпростіша конструкція, у нас вже є редуктор, деякі зап­частини та авіаційний метал на більш досконаліший апарат, – ділиться своїми планами Олександр. – Щоб впевнено літати і використовувати як транспортний засіб. Це має бути потужний тримісний вертоліт.



Найбільше пишаються своїм талановитим і наполегливим батьком 13-річні доньки-двійнята Катя і Настя. Вони з гордістю говорять: «Тату, ти крутий! Тільки у нас є свій власний вертоліт».



Кость ГАРБАРЧУК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель селища Рафалівка Вараського району втілив свою дитячу мрію. 40-річнийвласними руками змайстрував справжнє диво техніки – вертоліт.І не тільки сконструював, а й літає на ньому! Винахідник став переможцем конкурсу у номінації «Саморобні гелікоптери» на авіаційному фестивалі у Черкаській області. В Україні тільки у чотирьох ентузіастів-конструкторів є вертольоти, котрі можуть піднятися у повітря, пише "Вісник" Олександр Войтович закінчив механічний факультет Рівненського інституту водного господарства. Працює слюсарем в цеху з ремонту турбінного устаткування Рівненської атомної електростанції. Чоловік пригадує, як з раннього дитинства дивився у небо і мріяв літати. А ще дуже любив майструвати: зібрав своїми руками велосипеда, коли підріс, то зробив мотоцикла, а вже згодом взявся за машини.– Нічого надзвичайного в цьому немає. Поставив перед собою мету і взявся до роботи, – усміхається Олександр. – Знайшов старий радянський підручник з проектування і пілотування вертольотів 1960 року випуску. Маю цілий зошит із кресленнями. І почали мізкувати та думати. Батько Володимир Макарович – мій перший помічник і порадник. Він також інженер-механік і підтримує всі ідеї. Зробити гвинтокрил – досить дороге задоволення. Спочатку купили якісь дешеві підшипники, але змушені були їх замінити. На власному досвіді переконався – авіаційна техніка потребує якісних і надійних матеріалів. Знайдений під парканом метал не можна використовувати, бо це небезпечно для життя. Адже небо не пробачає помилок.Основні вузли у саморобному гелікоптері – від автомобілів. Поставили потужний двигун від машини «Honda Civic», редуктор – від «Ford Sierra», несучий вал – від лісовоза «ЗИЛ», а радіатор від «Газелі». Ось такий вийшов літаючий автомобіль. Решту деталей конструктори виготовили самотужки вдома на токарному станку в гаражі. Сидіння пілота – це звичайне офісне крісло.– У нас від старого радянського вертольота «КА-26» справжні лопаті. Їх обрізали і вдосконалили, – пояснює Олександр. – Вага гвинтокрила 300 кілограмів. Старалися зробити його легшим, аби зменшити навантаження на двигун.Від ідеї до втілення минуло два роки клопіткої та ретельної роботи з інженерними й технічними розрахунками. Перше випробування провели на полі за Рафалівкою влітку 2020-го, але воно було невдалим, не вдалося піднятися у повітря. Зате підказало винахідникам, що робити далі. І, врахувавши помилки, конструктори взялися вдосконалювати свою машину.– Цієї весни я вперше піднявся у повітря на нашому вертольоті, – захоплено розповідає майстер і в нього горять очі. – Словами свої відчуття та емоції неможливо передати. Адреналін просто зашкалював. Наш апарат відірвався від землі. Тепер я розумію, що відчував видатний авіаконструктор, коли винайшов свій перший гелікоптер і почав літати. Поки опановую основи управління вертольотом, випробовую апарат і не набираю висоту, але вже загалом налітав понад 10 годин.Майже кожної неділі на полі за селищем збираються глядачі, щоб подивитися на диво техніки. Батько з сином на автомобільному причепі привозять літальний апарат. Перед вильотом ретельно оглядають всі деталі, перевіряють, чи немає тріщин. Тільки тоді Олександр сідає за кермо і запускає двигун. За годину польоту вертоліт спалює 25 літрів бензину А-95. Гвинтокрил дуже швидко відривається від землі і відразу набирає висоту. Винахідник стверджує, що вже можна піднятися в небо на два кілометри. Технічні можливості дозволяють, тільки він не хоче ризикувати.Зараз Олександр Войтович – пілот-аматор. За його словами, в Україні найпростіший літальний апарат зареєструвати важче, ніж літак «Боїнг».А щоб отримати свідоцтво, потрібно з інструктором налітати 40 годин. Це дуже дорого. Адже одна година оренди вертольота коштує 800 доларів.Цього літа винахідник-механік продемонстрував свій гелікоптер у Черкаській області на фестивалі-виставці літальних апаратів. Там було 50 саморобних літаків, дельтапланів і тільки один вертоліт. Пілот з Рафалівки показував учасникам можливості своєї диво-машини – і став переможцем.– Це найпростіша конструкція, у нас вже є редуктор, деякі зап­частини та авіаційний метал на більш досконаліший апарат, – ділиться своїми планами Олександр. – Щоб впевнено літати і використовувати як транспортний засіб. Це має бути потужний тримісний вертоліт.Найбільше пишаються своїм талановитим і наполегливим батьком 13-річні доньки-двійнята. Вони з гордістю говорять: «Тату, ти крутий! Тільки у нас є свій власний вертоліт».

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