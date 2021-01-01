Назвали продукти, що впливають на психологічний стан





Дієтологиня Світлана Фус назвала продукти, які впливають на наш настрій та стан, пише



Жирна морська риба⁣⁣



Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги і депресії. Намагайтеся вживати як мінімум дві страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнюйте ваше меню наступною рибою: анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.⁣⁣



Горіхи⁣⁣



Сирі горіхи здатні позбавити від почуття туги. Чудово в цьому випадку підійдуть грецькі горіхи. У них містяться окрім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нашу нервову систему, впливають на артеріальний тиск, причому, як у стані спокою, так і хвилювання.



Цільнозернові крупи⁣⁣



У них міститься триптофан — амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для поліпшення якості сну).⁣⁣



Свіжі та заморожені ягоди⁣⁣



Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які опосередковано знижують почуття тривоги.



Молочні продукти⁣⁣



Молочні продукти (кисломолочний та твердий сир) — це одне з джерел тирозину — амінокислоти, яка є попередником дофаміну — одного з "гормонів щастя". Саме брак дофаміну викликає депресії та стрес. Правильне співвідношення білків та вуглеводів у харчуванні допоможе нормалізувати продукцію дофаміну та позбавити поганого настрою.⁣⁣



Гіркий шоколад⁣⁣



Природний антидепресант, який збільшує настрій. Але будьте обережні, продукт є достатньо калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини близько 25-30 грамів на день.

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