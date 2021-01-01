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Колишній гравець «Волині» перейшов у «Металіст»

Колишній гравець «Волині» перейшов у «Металіст»
Футбольний клуб "Металіст" підписав контракт із гравцем атакуючого плану Артуром Мурзою.

Про це повідомляє Footboom.

21-річний уродженець Волновахи на професійному рівні виступав за молодіжну команду "Маріуполя", луцьку "Волинь", краматорський "Авангард", "Гірник-Спорт" із Горішніх Плавнів та київську "Оболонь".

У поточному чемпіонаті у складі "Оболоні" Мурза провів 15 матчів, забив 5 м'ячів та зробив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Артур Мурза підписав контракт з «Волинню». У футболці луцького клубу дебютував 25 вересня 2019 року в програному (0:1) виїзному поєдинку 1/16 фіналу кубку України проти «Минаю». Мурза вийшов на поле в стартовому складі, а на 61-ій хвилині його замінив Назарій Богомаз. У Першій лізі України дебютував 5 жовтня 2019 року в переможному (3:1) виїзному поєдинку 12-го туру проти запорізького «Металурга». Артур вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши Дениса Кожанова. Після цього у складі «хрестоносців» на поле не виходив. Наприкінці лютого 2020 року підсилив «Авангард».

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол, спорт
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