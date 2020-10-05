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Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО

Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО
Студент ЛНТУ Назар Шевчик взяв участь у Відкритому Чемпіонаті Європи з лижних перегонів та біатлону, який відбувся у Фінляндії.

Змагання у місті Вуокатті тривали з 17 по 21 грудня 2021 року, - йдеться на сайті ЛНТУ.

Загалом у змаганнях взяли участь 20 країн Європи та світу, Україну представляли 35 спортсменів (у тому числі - 10 спортсменів-лідерів (гайдів), 9 – з порушеннями зору, 16 - з ураженнями опорно-рухового апарату.
Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО
Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО


У гонці на 6 км спринт-біатлон, Назар Шевчик зайняв ІV місце.

У прикінцевий день змагань ще мали відбутись фінальні змагання у біатлоні, індивідуальна гонка, але через морози на лижно-біатлонних трасах, вони були скасовані. За три дні змагань національна збірна України виборола 16 нагород: 4 – золоті, 6 – срібних та 6 – бронзових медалей.
Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО


Чемпіонат світу відбудеться в січні 2022 року в Ліллехаммері та зимовій Паралімпіаді-2022, яка відбудеться у березні в Пекіні.

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Теги: Волинь, спорт, біатлон
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