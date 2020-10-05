Волинський біатлоніст – учасник кубку Європи. ФОТО

Студент ЛНТУ Назар Шевчик взяв участь у Відкритому Чемпіонаті Європи з лижних перегонів та біатлону, який відбувся у Фінляндії.Змагання у місті Вуокатті тривали з 17 по 21 грудня 2021 року, - йдеться на сайті ЛНТУ.Загалом у змаганнях взяли участь 20 країн Європи та світу, Україну представляли 35 спортсменів (у тому числі - 10 спортсменів-лідерів (гайдів), 9 – з порушеннями зору, 16 - з ураженнями опорно-рухового апарату.У гонці на 6 км спринт-біатлон, Назар Шевчик зайняв ІV місце.У прикінцевий день змагань ще мали відбутись фінальні змагання у біатлоні, індивідуальна гонка, але через морози на лижно-біатлонних трасах, вони були скасовані. За три дні змагань національна збірна України виборола 16 нагород: 4 – золоті, 6 – срібних та 6 – бронзових медалей.Чемпіонат світу відбудеться в січні 2022 року в Ліллехаммері та зимовій Паралімпіаді-2022, яка відбудеться у березні в Пекіні.