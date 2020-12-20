Як правильно вийти з посту: поради луцької нутриціологині. ВІДЕО





Про це у програмі «Телемедицина» на Каріна Настенко з компанії «Eshsomnoj».



«Сьогодні ти нічого не їси, а завтра ти вже починаєш об’їдатися ковбасами, копченостями, жирною їжею, смаженою картоплею. Так робити не можна! Із посту потрібно виходити поступово й поетапно. Вихід із посту повинен тривати сім днів. Для цього продукти до свого раціону потрібно додавати поступово. Краще починати з кефіру, сиру, кисломолочних продуктів. Порція для жінок повинна становити 300-400 г, а для чоловіків – 400-600 г», – наголосила нутриціологиня.



Тим, хто сидітиме за святковим столом із різноманітними наїдками, вона радить вибирати нежирні сорти м’яса, зокрема біле м’ясо, птицю. До нього обов’язково брати тушковані чи бланшовані овочі, салат.



«У нас є долоня, і ми їмо їжі стільки, яка б помістилася на долоню. Ми з’їли порцію з нашу долоню, минає 15-20 хвилин – і можемо цю порцію повторити. Це може бути м’ясо з овочевим салатом. Стандартна порція – 100-150 г м’яса і 200-260 г салату», – радить фахівчиня.



Вона пояснила, чому переїдання одразу після тривалої дієти може бути небезпечним.



«Певний проміжок часу ви їли з обмеженнями, і калорійність вашого дня була мінімальна. Коли ми виходимо з посту, починаємо їсти м’ясо, домашню ковбасу, пити міцні алкогольні напої – і для нашого організму це величезний стрес. Вчора ти їв до тисячі калорій, сьогодні – ти переїв на 5 тисяч калорій, і організм у шоці. Тоді дуже страждають наші внутрішні органи, зокрема печінка», – каже Каріна Настенко.



З алкоголем теж варто бути обережними, застерігає нутриціологиня.



«Треба обирати та розставляти пріоритети, щоб і поїсти, і випити у новорічні свята правильно.



Краще пити міцний алкоголь, а не якийсь коктейль, де багато цукру. Якщо вибираємо між коктейлем і віскі (текілою, коньяком), то останнє легше буде перенести організму. Бо у коктейлі не чистий алкоголь, а з додатковими калоріями», – наголошує вона.



Не потрібно захоплюватися і солодкими газованими напоями, які теж важкі для організму. Зауважує, краще їх замінити водою з лимоном, імбиром, лаймом.





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