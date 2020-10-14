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У iPhone 13 знайшли серйозну програмну проблему

У iPhone 13 знайшли серйозну програмну проблему
У лінійці смартфонів iPhone 13 виявлена серйозна програмна проблема.

Через помилку в iOS 15 флагмани лінійки iPhone 13 позбулися функції шумозаглушення під час телефонної розмови, - пише УНІАН.

Через недоробки в останній версії iOS 15 новітні флагмани позбулися важливої функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.

Вперше на несправність звернули увагу користувачі Reddit.

За словами одного з них, його співрозмовники під час дзвінків раз у раз скаржилися на різні гучні фонові шуми, які заважали нормально вести розмову. Він припустив, що на його iPhone 13 відключена функція шумозаглушення і поліз в налаштування.

Втім, на свій подив, зайшовши в налаштування він виявив, що у відповідному пункті меню відсутній перемикач "Шумозаглушення для телефону".

Про ідентичні труднощі зі своїми iPhone 13 і 13 Pro повідомили в коментарях під оригінальним постом інші користувачі. Один з них зазначив, що вже звертався в службу підтримки Apple, де його запевнили, що інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Втім, на цю хвилину рішення немає.

На всіх Айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону.

Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.

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Теги: технології, iPhone, світ
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