У iPhone 13 знайшли серйозну програмну проблему





Через помилку в iOS 15 флагмани лінійки iPhone 13 позбулися функції шумозаглушення під час телефонної розмови, - пише



Через недоробки в останній версії iOS 15 новітні флагмани позбулися важливої функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.



Вперше на несправність звернули увагу користувачі Reddit.



За словами одного з них, його співрозмовники під час дзвінків раз у раз скаржилися на різні гучні фонові шуми, які заважали нормально вести розмову. Він припустив, що на його iPhone 13 відключена функція шумозаглушення і поліз в налаштування.



Втім, на свій подив, зайшовши в налаштування він виявив, що у відповідному пункті меню відсутній перемикач "Шумозаглушення для телефону".



Про ідентичні труднощі зі своїми iPhone 13 і 13 Pro повідомили в коментарях під оригінальним постом інші користувачі. Один з них зазначив, що вже звертався в службу підтримки Apple, де його запевнили, що інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Втім, на цю хвилину рішення немає.



На всіх Айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону.



Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лінійці смартфонів iPhone 13 виявлена серйозна програмна проблема.Через помилку в iOS 15 флагмани лінійки iPhone 13 позбулися функції шумозаглушення під час телефонної розмови, - пише УНІАН Через недоробки в останній версії iOS 15 новітні флагмани позбулися важливої функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.Вперше на несправність звернули увагу користувачі Reddit.За словами одного з них, його співрозмовники під час дзвінків раз у раз скаржилися на різні гучні фонові шуми, які заважали нормально вести розмову. Він припустив, що на його iPhone 13 відключена функція шумозаглушення і поліз в налаштування.Втім, на свій подив, зайшовши в налаштування він виявив, що у відповідному пункті меню відсутній перемикач "Шумозаглушення для телефону".Про ідентичні труднощі зі своїми iPhone 13 і 13 Pro повідомили в коментарях під оригінальним постом інші користувачі. Один з них зазначив, що вже звертався в службу підтримки Apple, де його запевнили, що інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Втім, на цю хвилину рішення немає.На всіх Айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону.Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.

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