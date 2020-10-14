У iPhone 13 знайшли серйозну програмну проблему
Сьогодні, 01:13
У лінійці смартфонів iPhone 13 виявлена серйозна програмна проблема.
Через помилку в iOS 15 флагмани лінійки iPhone 13 позбулися функції шумозаглушення під час телефонної розмови, - пише УНІАН.
Через недоробки в останній версії iOS 15 новітні флагмани позбулися важливої функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.
Вперше на несправність звернули увагу користувачі Reddit.
За словами одного з них, його співрозмовники під час дзвінків раз у раз скаржилися на різні гучні фонові шуми, які заважали нормально вести розмову. Він припустив, що на його iPhone 13 відключена функція шумозаглушення і поліз в налаштування.
Втім, на свій подив, зайшовши в налаштування він виявив, що у відповідному пункті меню відсутній перемикач "Шумозаглушення для телефону".
Про ідентичні труднощі зі своїми iPhone 13 і 13 Pro повідомили в коментарях під оригінальним постом інші користувачі. Один з них зазначив, що вже звертався в службу підтримки Apple, де його запевнили, що інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Втім, на цю хвилину рішення немає.
На всіх Айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону.
Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.
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Через помилку в iOS 15 флагмани лінійки iPhone 13 позбулися функції шумозаглушення під час телефонної розмови, - пише УНІАН.
Через недоробки в останній версії iOS 15 новітні флагмани позбулися важливої функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови.
Вперше на несправність звернули увагу користувачі Reddit.
За словами одного з них, його співрозмовники під час дзвінків раз у раз скаржилися на різні гучні фонові шуми, які заважали нормально вести розмову. Він припустив, що на його iPhone 13 відключена функція шумозаглушення і поліз в налаштування.
Втім, на свій подив, зайшовши в налаштування він виявив, що у відповідному пункті меню відсутній перемикач "Шумозаглушення для телефону".
Про ідентичні труднощі зі своїми iPhone 13 і 13 Pro повідомили в коментарях під оригінальним постом інші користувачі. Один з них зазначив, що вже звертався в службу підтримки Apple, де його запевнили, що інженери вже працюють над розв'язанням проблеми. Втім, на цю хвилину рішення немає.
На всіх Айфонах під управлінням iOS 14/iOS 15 функцію можна знайти в меню Налаштування > Універсальний доступ > Аудіовізуалізація > Шумозаглушення телефону.
Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.
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