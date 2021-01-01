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На Волині затримали водія, який незаконно перевозив дизельне паливо

На Волині затримали водія, який незаконно перевозив дизельне паливо
У вихідні під час патрулювання на вулиці Луцькій, що у Ковелі, екіпаж патрульних спільно з працівниками УСР зупинили транспортний засіб, який перевозив дизельне паливо.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у водія поліцейські виявили порушення спеціальних правил, а саме водій перевозив дизельне паливо без відповідних документів — товарно-транспортної накладної на вантаж.

На керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.132-1 (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів) КУпАП.

Наряд СРПП Ковельського РУП склав адмінматеріал за ч.4 ст.164 (Переміщення пального транспортними засобами, не зазначеними у митних деклараціях при переміщенні пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом) КУпАП.

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Теги: Волинь, Ковель, дизельне паливо
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