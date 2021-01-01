Більше половини волинян, які захворіли на ГРВІ, становлять діти

За даними оперативної інформації у Волинській області за 51 тиждень 2021 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіли 4751 особа.Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 15,8% нижчий базового рівня, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.У структурі захворюваності діти до 17 років становлять 56%.Два відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (75%).З початку епідемічного сезону перехворіло понад 83 тис. волинян — це понад 8% населення області.Всього на Волині проти грипу вакциновано понад 1000 осіб. із них 68% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).За результатами епіднагляду в Україні циркуляції вірусів грипу не зареєстровано. Крім коронавірусної інфекції, циркулюють віруси парагрипу, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, аденовіруси та коронавіруси типу NL-63.