Як почати правильно харчуватися, аби схуднути: поради нутриціологині
Сьогодні, 19:33
Щоб покращити здоров’я та позбутися зайвої ваги – без здорового харчування не обійтися. Перші кроки на шляху до цього – під час кожного прийому їжі споживати овочі та почати пити більше води.
Такі рекомендації у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 27 грудня дала нутриціологиня Каріна Настенко з компанії «Eshsomnoj».
Щодо овочів, то підійдуть салати із зелені, огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, в тому числі сезонні салати.
Говорячи про важливість води, Каріна Настенко навела приклад квітки: якщо її не поливати – вона вяне. Каже, те саме відбувається і з людським організмом.
Але не всі можуть почати пити багато води одразу, тим більше не всім водобається проста вода на смак. Тому нутриціологинця радить привчити себе пити поступово, і за якийсь час, каже, випивати 1,5-2 літра води за день не становитиме жодних труднощів. Що ж до смаку води, то його можна покращувати різними добавками: імбиром, мятою, лимоном, іншими фруктами.
«Добре, коли ви до сніданку випиваєте склянку теплої води. Але якщо просинаєтеся і не можете пити воду – ви можете її не пити», – стверджує нутриціологиня.
Також вона наголосила, що основну денну норму води варто випивати до 17-ї години, а після цього часу – лише склянку-півтори, щоб зранку не було набряків, які можуть відобразитися на вагах.
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Такі рекомендації у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 27 грудня дала нутриціологиня Каріна Настенко з компанії «Eshsomnoj».
Щодо овочів, то підійдуть салати із зелені, огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, в тому числі сезонні салати.
Говорячи про важливість води, Каріна Настенко навела приклад квітки: якщо її не поливати – вона вяне. Каже, те саме відбувається і з людським організмом.
Але не всі можуть почати пити багато води одразу, тим більше не всім водобається проста вода на смак. Тому нутриціологинця радить привчити себе пити поступово, і за якийсь час, каже, випивати 1,5-2 літра води за день не становитиме жодних труднощів. Що ж до смаку води, то його можна покращувати різними добавками: імбиром, мятою, лимоном, іншими фруктами.
«Добре, коли ви до сніданку випиваєте склянку теплої води. Але якщо просинаєтеся і не можете пити воду – ви можете її не пити», – стверджує нутриціологиня.
Також вона наголосила, що основну денну норму води варто випивати до 17-ї години, а після цього часу – лише склянку-півтори, щоб зранку не було набряків, які можуть відобразитися на вагах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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