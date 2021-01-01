Як почати правильно харчуватися, аби схуднути: поради нутриціологині





Такі рекомендації у програмі «Телемедицина» на Каріна Настенко з компанії «Eshsomnoj».



Щодо овочів, то підійдуть салати із зелені, огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, в тому числі сезонні салати.



Говорячи про важливість води, Каріна Настенко навела приклад квітки: якщо її не поливати – вона вяне. Каже, те саме відбувається і з людським організмом.



Але не всі можуть почати пити багато води одразу, тим більше не всім водобається проста вода на смак. Тому нутриціологинця радить привчити себе пити поступово, і за якийсь час, каже, випивати 1,5-2 літра води за день не становитиме жодних труднощів. Що ж до смаку води, то його можна покращувати різними добавками: імбиром, мятою, лимоном, іншими фруктами.



«Добре, коли ви до сніданку випиваєте склянку теплої води. Але якщо просинаєтеся і не можете пити воду – ви можете її не пити», – стверджує нутриціологиня.



Також вона наголосила, що основну денну норму води варто випивати до 17-ї години, а після цього часу – лише склянку-півтори, щоб зранку не було набряків, які можуть відобразитися на вагах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб покращити здоров’я та позбутися зайвої ваги – без здорового харчування не обійтися. Перші кроки на шляху до цього – під час кожного прийому їжі споживати овочі та почати пити більше води.Такі рекомендації у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 27 грудня дала нутриціологиняз компанії «Eshsomnoj».Щодо овочів, то підійдуть салати із зелені, огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, в тому числі сезонні салати.Говорячи про важливість води, Каріна Настенко навела приклад квітки: якщо її не поливати – вона вяне. Каже, те саме відбувається і з людським організмом.Але не всі можуть почати пити багато води одразу, тим більше не всім водобається проста вода на смак. Тому нутриціологинця радить привчити себе пити поступово, і за якийсь час, каже, випивати 1,5-2 літра води за день не становитиме жодних труднощів. Що ж до смаку води, то його можна покращувати різними добавками: імбиром, мятою, лимоном, іншими фруктами.«Добре, коли ви до сніданку випиваєте склянку теплої води. Але якщо просинаєтеся і не можете пити воду – ви можете її не пити», – стверджує нутриціологиня.Також вона наголосила, що основну денну норму води варто випивати до 17-ї години, а після цього часу – лише склянку-півтори, щоб зранку не було набряків, які можуть відобразитися на вагах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію