Понад 16 000 заявок виконали аварійники «Волиньгазу» з початку року





Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».



Найпоширенішими причинами є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів, недотримання вимог безпеки та відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.



15 аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджаючи на виклики та ліквідовуючи аварійні ситуації. Більшість витоків та аварій можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж.



«Валентин Киричук.



Проводити технічне обслуговування може компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу та спеціально навчений персонал.



Усі роботи та вартість технічного обслуговування визначається індивідуально для кожного споживача залежно від встановленого обладнання. Дізнатись інформацію та підписати договір можна в 104.ua клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ «Волиньгаз» або проконсультуватися за номерами телефонів контакт-центру 067 33 39 104, 0332 280-104.



Нагадуємо, згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», Оператор ГРМ відповідає за розподільні газопроводи. За внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах та приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі у багатоповерхівках – балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, що надає послугу утримання будинку). До затвердженого НКРЕКП тарифу на розподіл газу витрати на ці роботи не закладено.



Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової приналежності – зазвичай, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі - це все газові мережі від вентиля на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, а також підключене до них обладнання.



Довідка: Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Волиньгаз» прийняла від споживачів 16 373 заявки, з яких майже 14 000 – про витік газу.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Найпоширенішими причинами є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів, недотримання вимог безпеки та відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.15 аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджаючи на виклики та ліквідовуючи аварійні ситуації. Більшість витоків та аварій можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж. Майже 70% викликів АДС пов'язані із запахом газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, та у під'їздах, тобто витік газу відбувається на внутрішньобудинкових мережах. Про їхнє обслуговування мають подбати власники або балансоутримувач, уклавши договір на технічне обслуговування», - розповідає начальник аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз»Проводити технічне обслуговування може компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу та спеціально навчений персонал.Усі роботи та вартість технічного обслуговування визначається індивідуально для кожного споживача залежно від встановленого обладнання. Дізнатись інформацію та підписати договір можна в 104.ua клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ «Волиньгаз» або проконсультуватися за номерами телефонів контакт-центру 067 33 39 104, 0332 280-104.Нагадуємо, згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», Оператор ГРМ відповідає за розподільні газопроводи. За внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах та приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі у багатоповерхівках – балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, що надає послугу утримання будинку). До затвердженого НКРЕКП тарифу на розподіл газу витрати на ці роботи не закладено.Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової приналежності – зазвичай, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі - це все газові мережі від вентиля на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, а також підключене до них обладнання.Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

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