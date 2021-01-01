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В Україні зафіксували нові випадки інфікування штамом «Омікрон»

В Україні зафіксували нові випадки інфікування штамом «Омікрон»
У Києві зафіксували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - написав він.

Поворозник закликав дотримуватися маскового режиму, тримати соціальну дистанцію та користуватися антисептиками. Якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома, додав він.

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Теги: Омікрон, інфікування, Київ, коронавірус
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