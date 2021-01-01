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У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО

У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
У Луцьку на вулиці Теремнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Зіткнулися два мікроавтобуси. Один із них – інкасаторське авто «ПриватБанку».

Про аварію Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП трапилася близько 16.10 на вулиці Теремнівській, на перехресті біля магазину «Добродій». У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.

Обставини аварії встановлюють працівники поліції.

У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
Наразі рух на цій ділянці вулиці ускладнений. Утворився затор.

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Теги: ДТП, Луцьк, інкасатори
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