У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО





Про аварію



ДТП трапилася близько 16.10 на вулиці Теремнівській, на перехресті біля магазину «Добродій». У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.



Обставини аварії встановлюють працівники поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Теремнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Зіткнулися два мікроавтобуси. Один із них – інкасаторське авто «ПриватБанку».Про аварію Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП трапилася близько 16.10 на вулиці Теремнівській, на перехресті біля магазину «Добродій». У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.Обставини аварії встановлюють працівники поліції.Наразі рух на цій ділянці вулиці ускладнений. Утворився затор.

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