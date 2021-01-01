У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 16:44
У Луцьку на вулиці Теремнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Зіткнулися два мікроавтобуси. Один із них – інкасаторське авто «ПриватБанку».
Про аварію Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП трапилася близько 16.10 на вулиці Теремнівській, на перехресті біля магазину «Добродій». У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.
Обставини аварії встановлюють працівники поліції.
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Про аварію Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП трапилася близько 16.10 на вулиці Теремнівській, на перехресті біля магазину «Добродій». У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.
Обставини аварії встановлюють працівники поліції.
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