вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО

На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
28 грудня у Нововолинську на вулиці Шахтарській вантажний автомобіль з’їхав у кювет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинськ здійснили виїзд на аварійно-рятувальні роботи для буксирування вантажного автомобіля.

Внаслідок несприятливих погодних умов вантажний автомобіль з’їхав у кювет, отож вантажівку довелося витягувати на дорогу пожежною автоцистреною підвищеної прохідності за допомогою буксирувального тросу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, вантажівка, кювет, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це просто жах», – Поліщук про вигляд відомого пабу
Сьогодні, 18:00
Волинь виходить з «червоної» карантинної зони. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:40
На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
Що відомо про нового керівника Луцького СІЗО
Сьогодні, 17:00
У Луцьку інкасаторське авто потрапило в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
07 грудень, 10:38
Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО
14 грудень, 09:25
На Волині рятувальники витягнули рейсовий автобус з ями. ФОТО На Волині рятувальники витягнули рейсовий автобус з ями. ФОТО
30 листопад, 10:15
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
26 листопад, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З авто випала жінка: на Волині зіткнулися легковик та «УАЗ». ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
«Це просто жах», – Поліщук про вигляд відомого пабу
Сьогодні, 18:00
 0
Волинь виходить з «червоної» карантинної зони. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
 0
Що відомо про нового керівника Луцького СІЗО
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8