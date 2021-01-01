На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинськ здійснили виїзд на аварійно-рятувальні роботи для буксирування вантажного автомобіля.



Внаслідок несприятливих погодних умов вантажний автомобіль з’їхав у кювет, отож вантажівку довелося витягувати на дорогу пожежною автоцистреною підвищеної прохідності за допомогою буксирувального тросу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня у Нововолинську на вулиці Шахтарській вантажний автомобіль з’їхав у кювет.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Рятувальники ДПРЧ-5 м. Нововолинськ здійснили виїзд на аварійно-рятувальні роботи для буксирування вантажного автомобіля.Внаслідок несприятливих погодних умов вантажний автомобіль з’їхав у кювет, отож вантажівку довелося витягувати на дорогу пожежною автоцистреною підвищеної прохідності за допомогою буксирувального тросу.

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