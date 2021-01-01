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Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 грудня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 29 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла на деяких вулицях.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:30 до 17:00 - вул. Потебні, вул. Тімерязева, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Докучаєва (частково).


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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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