Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 грудня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 17:00 - вул. Потебні, вул. Тімерязева, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Докучаєва (частково).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 29 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла на деяких вулицях.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:30 до 17:00 - вул. Потебні, вул. Тімерязева, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Докучаєва (частково).

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