Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 29 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла на деяких вулицях.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Потебні, вул. Тімерязева, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Докучаєва (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Потебні, вул. Тімерязева, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Докучаєва (частково).
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