Волинь виходить з «червоної» карантинної зони. ОФІЦІЙНО





Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у своєму Олег Немчінов.



За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.



Нагадаємо, що з



Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.



Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

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