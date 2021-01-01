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Волинь виходить з «червоної» карантинної зони. ОФІЦІЙНО

Волинь виходить з «червоної» карантинної зони. ОФІЦІЙНО
З 30 грудня Волинська область з "червоної" карантинної зони переходить у "жовту".

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у своєму телеграм-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

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Теги: Волинь, червона зона, карантин
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