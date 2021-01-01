З авто випала жінка: на Волині зіткнулися легковик та «УАЗ». ФОТО
Сьогодні, 18:23
У Нововолинську на перехресті проспекту Дружби та вулиці Нововолинської, неподалік АТБ, сталася аварія.
Про це йдеться у фейсбук-спільноті Нововолинськ-інфо.
«УАЗ» 469 зіткнувся з «Фольксвагеном». Як відомо, легковик їхав головною дорогою зі сторони траси.
«Водій «УАЗ» розповів, що «Фольксваген» був ще далеко і на його думку, він спокійно проїхав би перехрестя та не уступив дорогу. Коли побачив, що авто близько, загальмувати екстрено не міг через слизьку дорогу і натиснув на газ. На перехресті відбулося зіткнення», - йдеться у дописі.
Зазначають, що від удару «УАЗ» розвернуло, з машини випала жінка.
До неї викликали «швидку».
У «Фольксвагена» розбита передня частина, в «УАЗа» злегка пом’яті задні праві двері.
На місці працює поліція.
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Про це йдеться у фейсбук-спільноті Нововолинськ-інфо.
«УАЗ» 469 зіткнувся з «Фольксвагеном». Як відомо, легковик їхав головною дорогою зі сторони траси.
«Водій «УАЗ» розповів, що «Фольксваген» був ще далеко і на його думку, він спокійно проїхав би перехрестя та не уступив дорогу. Коли побачив, що авто близько, загальмувати екстрено не міг через слизьку дорогу і натиснув на газ. На перехресті відбулося зіткнення», - йдеться у дописі.
Зазначають, що від удару «УАЗ» розвернуло, з машини випала жінка.
До неї викликали «швидку».
У «Фольксвагена» розбита передня частина, в «УАЗа» злегка пом’яті задні праві двері.
На місці працює поліція.
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