Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
28 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ морозу.
За прогнозами сайту Sinoptik, gротягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Температура повітря у місті вночі буде від -8⁰ до -9⁰, вдень -6⁰.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ морозу.
За прогнозами сайту Sinoptik, gротягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Температура повітря у місті вночі буде від -8⁰ до -9⁰, вдень -6⁰.
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