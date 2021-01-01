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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
28 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7⁰ морозу, вдень 0-5⁰ морозу.

За прогнозами сайту Sinoptik, gротягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Температура повітря у місті вночі буде від -8⁰ до -9⁰, вдень -6⁰.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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