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Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині

Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині
Стало відоме ім'я водія, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Волині.

Про це повідомляє БУГ.

Як відомо, 27-го грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі між селищем Благодатне та селом Біличі трапилась смертельна ДТП за участю легковика BMW 518, за кермом якого перебував 24-річний Анатолій Остапюк.

Померлий проживав у селі Менчичі, був учасником бойових дій на Сході України.
Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині


Житель Іваничівської громади не впорався з керуванням, на швидкості злетів у кювет та зіткнувся з деревом.

На момент ДТП у автомобілі перебував сам, загинув на місці.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля.

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Теги: Волинь, ДТП
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