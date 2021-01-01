Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині





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Як відомо, 27-го грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі між селищем Благодатне та селом Біличі трапилась смертельна ДТП за участю легковика BMW 518, за кермом якого перебував 24-річний Анатолій Остапюк.



Померлий проживав у селі Менчичі, був учасником бойових дій на Сході України.



Житель Іваничівської громади не впорався з керуванням, на швидкості злетів у кювет та зіткнувся з деревом.



На момент ДТП у автомобілі перебував сам, загинув на місці.



Рятувальники деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля.

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