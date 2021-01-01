Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині
28 грудень, 23:35
Стало відоме ім'я водія, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Волині.
Про це повідомляє БУГ.
Як відомо, 27-го грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі між селищем Благодатне та селом Біличі трапилась смертельна ДТП за участю легковика BMW 518, за кермом якого перебував 24-річний Анатолій Остапюк.
Померлий проживав у селі Менчичі, був учасником бойових дій на Сході України.
Житель Іваничівської громади не впорався з керуванням, на швидкості злетів у кювет та зіткнувся з деревом.
На момент ДТП у автомобілі перебував сам, загинув на місці.
Рятувальники деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля.
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Про це повідомляє БУГ.
Як відомо, 27-го грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі між селищем Благодатне та селом Біличі трапилась смертельна ДТП за участю легковика BMW 518, за кермом якого перебував 24-річний Анатолій Остапюк.
Померлий проживав у селі Менчичі, був учасником бойових дій на Сході України.
Житель Іваничівської громади не впорався з керуванням, на швидкості злетів у кювет та зіткнувся з деревом.
На момент ДТП у автомобілі перебував сам, загинув на місці.
Рятувальники деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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