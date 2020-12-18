вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній

Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
39-річна лучанка, яку збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, станом на 28 грудня все ще перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це в телефонному коментарі Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Олександр Дудар.

Зі слів медика, попередньо жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі від апарату її відключили: лучанка дихає самостійно, проте стан її важкий, – зазначив керівник обласної лікарні.

"Стан її все ще досить і досить важкий. У неї закрита черепно-мозкова травма, злам кісток основи черепа, кома другого ступеня. Дихає самостійно, але стан постійно контролюється через монітор", – повідомив Олександр Дудар.

Нагадаємо, 12 грудня на проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія. Водій авто збив чотирьох людей, які переходили дорогу. Серед постраждалих була 5-річний хлопчик та його мама. Жінку госпіталізували, вона була у важкому стані. Міська влада вирішила виділити постраждалій 100 тисяч гривень на лікування жінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Сьогодні, 22:58
Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 22:13
Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
Сьогодні, 21:35
Назвали продукти, що впливають на психологічний стан
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку автомобіль звалив електроопору. ФОТО У Луцьку автомобіль звалив електроопору. ФОТО
13 серпень, 21:16
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
05 січень, 21:39
У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО
18 грудень, 2020, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Сьогодні, 22:58
 0
Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 22:13
 0
Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
Сьогодні, 21:35
 0
Назвали продукти, що впливають на психологічний стан
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8