Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
Сьогодні, 21:35
39-річна лучанка, яку збив неповнолітній кермувальник на пішохідному переході на проспекті Соборності в Луцьку, станом на 28 грудня все ще перебуває в реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це в телефонному коментарі Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Олександр Дудар.
Зі слів медика, попередньо жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі від апарату її відключили: лучанка дихає самостійно, проте стан її важкий, – зазначив керівник обласної лікарні.
"Стан її все ще досить і досить важкий. У неї закрита черепно-мозкова травма, злам кісток основи черепа, кома другого ступеня. Дихає самостійно, але стан постійно контролюється через монітор", – повідомив Олександр Дудар.
Нагадаємо, 12 грудня на проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія. Водій авто збив чотирьох людей, які переходили дорогу. Серед постраждалих була 5-річний хлопчик та його мама. Жінку госпіталізували, вона була у важкому стані. Міська влада вирішила виділити постраждалій 100 тисяч гривень на лікування жінки.
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Про це в телефонному коментарі Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Олександр Дудар.
Зі слів медика, попередньо жінка була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Наразі від апарату її відключили: лучанка дихає самостійно, проте стан її важкий, – зазначив керівник обласної лікарні.
"Стан її все ще досить і досить важкий. У неї закрита черепно-мозкова травма, злам кісток основи черепа, кома другого ступеня. Дихає самостійно, але стан постійно контролюється через монітор", – повідомив Олександр Дудар.
Нагадаємо, 12 грудня на проспекті Соборності у Луцьку сталась аварія. Водій авто збив чотирьох людей, які переходили дорогу. Серед постраждалих була 5-річний хлопчик та його мама. Жінку госпіталізували, вона була у важкому стані. Міська влада вирішила виділити постраждалій 100 тисяч гривень на лікування жінки.
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