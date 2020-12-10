«Свята без тата»: на Волині 200 дітей загиблих атовців отримають новорічні подарунки. ВІДЕО





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Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» започаткували 2015-го року дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони та українську діаспору. "Наша функція організаційна, щоб з’єднати ці сім’ї та передати їм новорічні подарунки", — каже волонтер Руслан Теліпський.



Волинські волонтери збирають подарунки для дітей. До новорічних пакунків входять солодощі, книга "Історія незалежності України" і листівка з привітаннями від суперельфів.



Другий рік до акції «Свята без тата» у ролі помічника Святого Миколая долучається ветеран АТО Павло Ковальський. Чоловік каже, що сам втратив багато друзів на війні та це дуже важко. "Для мене не важко виділити день, щоб приділити дітям трішки уваги та посприяти краплею своєї допомоги їхньому невеличкому щастю", — каже чоловік.



Упродовж тижня волонтери роздали подарунки дітям у Ковелі, Володимирі, Горохові і Любомлі. Завтра їхатимуть до Нововолинська. У віддалені села Волині подарунки надсилають поштою. Нині роздають пакунки у Луцьку.



Аріна Галатюк – першокласниця. До неї з подарунками прийшли суперельфи.



Мама дівчинки Галина Галатюк розповідає, що чоловіка мобілізували, коли вона була вагітною. На час народження доньки Олега Галатюка відпустили додому. "Він перший після кесарського розтину взяв її на руки. Чому я дуже рада. Що в нього вийшло це зробити. Бачив донечку всього 7 днів. Їй було 3,5 місяці, як його не стало", — говорить вдова.



Цьогоріч в Україні привітання з новорічно-різдвяними святами і подарунки отримають майже 4 тисячі дітей, батьки яких загинули в АТО/ООС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 200 новорічних подарунків у рамках міжнародної благодійної акції «Свята без тата» цьогоріч отримають волинські діти чиї батьки загинули в АТО\ООС.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова волонтера Руслана Теліпського.Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» започаткували 2015-го року дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони та українську діаспору. "Наша функція організаційна, щоб з’єднати ці сім’ї та передати їм новорічні подарунки", — каже волонтер Руслан Теліпський.Волинські волонтери збирають подарунки для дітей. До новорічних пакунків входять солодощі, книга "Історія незалежності України" і листівка з привітаннями від суперельфів.Другий рік до акції «Свята без тата» у ролі помічника Святого Миколая долучається ветеран АТО Павло Ковальський. Чоловік каже, що сам втратив багато друзів на війні та це дуже важко. "Для мене не важко виділити день, щоб приділити дітям трішки уваги та посприяти краплею своєї допомоги їхньому невеличкому щастю", — каже чоловік.Упродовж тижня волонтери роздали подарунки дітям у Ковелі, Володимирі, Горохові і Любомлі. Завтра їхатимуть до Нововолинська. У віддалені села Волині подарунки надсилають поштою. Нині роздають пакунки у Луцьку.Аріна Галатюк – першокласниця. До неї з подарунками прийшли суперельфи.Мама дівчинки Галина Галатюк розповідає, що чоловіка мобілізували, коли вона була вагітною. На час народження доньки Олега Галатюка відпустили додому. "Він перший після кесарського розтину взяв її на руки. Чому я дуже рада. Що в нього вийшло це зробити. Бачив донечку всього 7 днів. Їй було 3,5 місяці, як його не стало", — говорить вдова.Цьогоріч в Україні привітання з новорічно-різдвяними святами і подарунки отримають майже 4 тисячі дітей, батьки яких загинули в АТО/ООС.

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