Українців викликатимуть на суд у смартфоні





Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає



“Запустили бета-тест сповіщень про судові засідання, які вас стосуються. Більше не буде випадків, коли суд відправляє Вам судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте. Завдяки повідомленням в Дії ви будете проінформовані вчасно", - написав міністр.



Федоров зазначив, що дана функція дозволить українцям бути повідомленими в разі, якщо вони є учасником судового слухання. Він додав, що громадяни тепер будуть заздалегідь отримувати повідомлення про те, який судовий спір і ким вони виступають в суді.



Федоров зазначив, що додаток оновлювати не потрібно. Необхідно включити в Налаштуваннях опцію "Дозволити сповіщення".

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