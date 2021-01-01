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Українців викликатимуть на суд у смартфоні

Українців викликатимуть на суд у смартфоні
У додатку "Дія" тепер з'явиться функція сповіщення про судові засідання, які стосуються українців.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

“Запустили бета-тест сповіщень про судові засідання, які вас стосуються. Більше не буде випадків, коли суд відправляє Вам судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте. Завдяки повідомленням в Дії ви будете проінформовані вчасно", - написав міністр.

Федоров зазначив, що дана функція дозволить українцям бути повідомленими в разі, якщо вони є учасником судового слухання. Він додав, що громадяни тепер будуть заздалегідь отримувати повідомлення про те, який судовий спір і ким вони виступають в суді.

Федоров зазначив, що додаток оновлювати не потрібно. Необхідно включити в Налаштуваннях опцію "Дозволити сповіщення".

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Теги: Україна, Дія
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