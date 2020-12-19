Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Сьогодні, 22:58
Державне агентство розвитку туризму України склало ТОП-5 новорічних ялинок України і запропонувало проголосувати та обрати найкращу.
Про це пише УНН.
"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку. Вибираймо найкращу! Голосуємо тут", - вказали у ДАРТ.
ТОП ялинок Держтуризму виглядає так:
1) Київ
2) Львів
3) Дніпро
4) Одеса
5) Луцьк
6) Вінниця
7) Ужгород
8) Херсон
9) Запоріжжя
10) Харків
Про головне ялинкове тріо Волині у Держтуризмі написали так: "Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд".
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Про це пише УНН.
"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку. Вибираймо найкращу! Голосуємо тут", - вказали у ДАРТ.
ТОП ялинок Держтуризму виглядає так:
1) Київ
2) Львів
3) Дніпро
4) Одеса
5) Луцьк
6) Вінниця
7) Ужгород
8) Херсон
9) Запоріжжя
10) Харків
Про головне ялинкове тріо Волині у Держтуризмі написали так: "Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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