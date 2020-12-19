Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України





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"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку. Вибираймо найкращу! Голосуємо тут", - вказали у ДАРТ.



ТОП ялинок Держтуризму виглядає так:

1) Київ

2) Львів

3) Дніпро

4) Одеса

5) Луцьк

6) Вінниця

7) Ужгород

8) Херсон

9) Запоріжжя

10) Харків



Про головне ялинкове тріо Волині у Держтуризмі написали так: "Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд".

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"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку. Вибираймо найкращу! Голосуємо тут", - вказали у ДАРТ.ТОП ялинок Держтуризму виглядає так:1) Київ2) Львів3) Дніпро4) Одеса5) Луцьк6) Вінниця7) Ужгород8) Херсон9) Запоріжжя10) ХарківПро головне ялинкове тріо Волині у Держтуризмі написали так: "Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд".

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