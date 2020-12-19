вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України

Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Державне агентство розвитку туризму України склало ТОП-5 новорічних ялинок України і запропонувало проголосувати та обрати найкращу.

Про це пише УНН.


"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку. Вибираймо найкращу! Голосуємо тут", - вказали у ДАРТ.

ТОП ялинок Держтуризму виглядає так:
1) Київ
2) Львів
3) Дніпро
4) Одеса
5) Луцьк
6) Вінниця
7) Ужгород
8) Херсон
9) Запоріжжя
10) Харків

Про головне ялинкове тріо Волині у Держтуризмі написали так: "Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, свято, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Сьогодні, 22:58
Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 22:13
Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
Сьогодні, 21:35
Назвали продукти, що впливають на психологічний стан
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО
19 грудень, 2020, 18:57
Де у Луцьку дозволили продавати ялинки Де у Луцьку дозволили продавати ялинки
31 грудень, 2019, 21:13
Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста
10 грудень, 2019, 09:20
Розповіли, коли засвітять головну ялинку Луцька Розповіли, коли засвітять головну ялинку Луцька
15 грудень, 2018, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
Сьогодні, 22:58
 0
Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 22:13
 0
Розповіли про стан жінки, яку на пішохідному переході у Луцьку збив неповнолітній
Сьогодні, 21:35
 0
Назвали продукти, що впливають на психологічний стан
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8