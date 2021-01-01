Хто має право отримувати пенсію померлих батьків

В Україні діти, які втратили одного з батьків, мають право на отримання пенсії через втрату годувальника.Про це виданню "На пенсії" повідомив незалежний консультант Сергій Коробкін.Коло осіб, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, описано у статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, право на таку пенсію мають:– діти померлого годувальника, які не досягли 18 років, або старші, якщо їм було встановлено інвалідність до досягнення 18 років (у тому числі діти, які були народжені до закінчення 10 місяців з дати смерті годувальника);– діти, які далі навчаються, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, і сироти – до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.Тобто право на отримання пенсії за втратою годувальника за померлого батька після досягнення 18-ти або 23 років мають лише особи, визнані інвалідами з дитинства. Як ми розуміємо, у вашому випадку інвалідність настала пізніше, тому права на пенсію за втратою годувальника за померлого батька у вас немає.Права на надбавку до пенсії за батька у вас, швидше за все, теж немає. Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, передбачено надбавку до пенсії для членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків. В цьому разі розглядаються:– діти, які не мають (і не мали) власних сімей;– діти, які мають сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;– діти, обидва батьки яких померли або пропали безвісти.Чи вигідно вам перейти з пенсії за віком назад на пенсію за інвалідністю – краще поцікавитися безпосередньо у Пенсійному фонді. Дійсно, при призначенні пенсії за інвалідністю до наявного страхового стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Це передбачено статтею 24 зазначеного вище Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».При цьому слід розуміти, що пенсія за інвалідністю ІІ групи призначається у розмірі 90% пенсії за віком. Тобто слід розуміти, що у вашому випадку вигідніше: отримувати 100% пенсії за віком за наявності фактичного стажу чи отримувати 90% пенсії за інвалідністю, але з урахуванням додаткового стажу. Точних даних про ваш стаж ми не знаємо, тому відповідні прорахунки можуть зробити лише у місцевому управлінні Пенсійного фонду.