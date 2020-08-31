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Внаслідок вибуху в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей

Внаслідок вибуху в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей
На Івано-Франківщині в районній лікарні стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстренної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

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Теги: МОЗ, вибух, смерть
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