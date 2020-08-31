Внаслідок вибуху в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей
Сьогодні, 00:02
На Івано-Франківщині в районній лікарні стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстренної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстренної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Внаслідок вибуху в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей
Сьогодні, 00:02
29 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стало відоме ім'я загиблого водія ВMW, який врізався в дерево на Волині
28 грудень, 23:35
Головна ялинка Волині потрапила в ТОП-5 новорічних красунь України
28 грудень, 22:58
Луцькі борці завоювали 10 медалей на всеукраїнському турнірі
28 грудень, 22:13
Медіа