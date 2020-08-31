Внаслідок вибуху в лікарні на Івано-Франківщині загинули двоє людей





Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.



У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей.



Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстренної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

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