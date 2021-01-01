Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 3 654 690 осіб;



одужали – 3 449 880 осіб;



летальних випадків – 95 412;



провели ПЛР-тестувань – 16 724 734.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1113;



Вінницька область – 161;



Волинська область – 144;



Дніпропетровська область – 184;



Донецька область – 443;



Житомирська область – 64;



Закарпатська область – 206;



Запорізька область – 215;



Івано-Франківська область – 68;



Київська область – 275;



Кіровоградська область – 40;



Луганська область – 107;



Львівська область – 160;



Миколаївська область – 80;



Одеська область – 642;



Полтавська область – 358;



Рівненська область – 125;



Сумська область – 112;



Тернопільська область – 60;



Харківська область – 173;



Херсонська область – 18;



Хмельницька область – 181;



Черкаська область – 387;



Чернівецька область – 63;



Чернігівська область – 75.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 29 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 98 медпрацівників.Про це повідомляє МОЗ України.захворіли – 3 654 690 осіб;одужали – 3 449 880 осіб;летальних випадків – 95 412;провели ПЛР-тестувань – 16 724 734.м. Київ – 1113;Вінницька область – 161;– 144;Дніпропетровська область – 184;Донецька область – 443;Житомирська область – 64;Закарпатська область – 206;Запорізька область – 215;Івано-Франківська область – 68;Київська область – 275;Кіровоградська область – 40;Луганська область – 107;Львівська область – 160;Миколаївська область – 80;Одеська область – 642;Полтавська область – 358;Рівненська область – 125;Сумська область – 112;Тернопільська область – 60;Харківська область – 173;Херсонська область – 18;Хмельницька область – 181;Черкаська область – 387;Чернівецька область – 63;Чернігівська область – 75.

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