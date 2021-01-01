Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
В Україні зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 29 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 98 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 654 690 осіб;
одужали – 3 449 880 осіб;
летальних випадків – 95 412;
провели ПЛР-тестувань – 16 724 734.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1113;
Вінницька область – 161;
Волинська область – 144;
Дніпропетровська область – 184;
Донецька область – 443;
Житомирська область – 64;
Закарпатська область – 206;
Запорізька область – 215;
Івано-Франківська область – 68;
Київська область – 275;
Кіровоградська область – 40;
Луганська область – 107;
Львівська область – 160;
Миколаївська область – 80;
Одеська область – 642;
Полтавська область – 358;
Рівненська область – 125;
Сумська область – 112;
Тернопільська область – 60;
Харківська область – 173;
Херсонська область – 18;
Хмельницька область – 181;
Черкаська область – 387;
Чернівецька область – 63;
Чернігівська область – 75.
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Про це повідомляє МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 654 690 осіб;
одужали – 3 449 880 осіб;
летальних випадків – 95 412;
провели ПЛР-тестувань – 16 724 734.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1113;
Вінницька область – 161;
Волинська область – 144;
Дніпропетровська область – 184;
Донецька область – 443;
Житомирська область – 64;
Закарпатська область – 206;
Запорізька область – 215;
Івано-Франківська область – 68;
Київська область – 275;
Кіровоградська область – 40;
Луганська область – 107;
Львівська область – 160;
Миколаївська область – 80;
Одеська область – 642;
Полтавська область – 358;
Рівненська область – 125;
Сумська область – 112;
Тернопільська область – 60;
Харківська область – 173;
Херсонська область – 18;
Хмельницька область – 181;
Черкаська область – 387;
Чернівецька область – 63;
Чернігівська область – 75.
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