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Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
В Україні зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 29 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 98 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 654 690 осіб;

одужали – 3 449 880 осіб;

летальних випадків – 95 412;

провели ПЛР-тестувань – 16 724 734.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1113;

Вінницька область – 161;

Волинська область – 144;

Дніпропетровська область – 184;

Донецька область – 443;

Житомирська область – 64;

Закарпатська область – 206;

Запорізька область – 215;

Івано-Франківська область – 68;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 40;

Луганська область – 107;

Львівська область – 160;

Миколаївська область – 80;

Одеська область – 642;

Полтавська область – 358;

Рівненська область – 125;

Сумська область – 112;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 173;

Херсонська область – 18;

Хмельницька область – 181;

Черкаська область – 387;

Чернівецька область – 63;

Чернігівська область – 75.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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