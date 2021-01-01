COVID-19 на Волині: 144 нові випадки за добу, дев`ять – летальних

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 144 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 12 дітей та 6 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 394,Летальних випадків (осіб) – 9, з них:Луцький район – 1 випадок у Луцькій ТГ;Володимир-Волинський район – 3 випадки: Нововолинська ТГ (2), Володимир-Волинська ТГ (1);Камінь-Каширський район — 1 випадок в Камінь-Каширській ТГ;Ковельський район – 4 випадки: по 1 випадку в Ковельській, Ратнівській, Поворській, Люблінецькій територіальних громадах.методом ПЛР (осіб) –418,методом ІФА (осіб) – 118.– 84 хворих:Луцька ТГ – 53 хворихБоратинська ТГ – 10 хворихГородищенська ТГ 3 хворихКіверцівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 5 хворихРожищенська ТГ – 2 хворихТорчинська ТГ – 5 хворихЦуманська ТГ – 4 хворих– 11 хворих:Іваничівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 6 хворихПавлівська ТГ – 3 хворих– 7 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 3 хворихЛюбешівська ТГ – 2 хворихМаневицька ТГ – 1 хворийСошичненська ТГ – 1 хворий– 42 хворих:Велимчанська ТГ – 2 хворихВелицька ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 3 хворихГоловненська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 18 хворихЛуківська ТГ – 3 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 4 хворихРівненська ТГ – 2 хворихСмідинська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 2 хворихзахворіли (осіб) – 103 548 (з них дітей – 7218 та медичних працівників –4430),одужали ( осіб) – 99 588 (з них дітей – 6791 та медичних працівників –4271),летальних випадків (осіб) –2170 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 406 738,методом ІФА (осіб) –210 140.За добу 28 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3558 щеплень. Першою дозою щепили 1042 особи, другою дозою – 2514 осіб, додатковою дозою – 2 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 321 239 людей, отримали дві дози – 287 363 людини, отримали додаткову дозу – 16 людей. Загалом провели 608 618 щеплень.