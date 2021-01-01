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COVID-19 на Волині: 144 нові випадки за добу, дев`ять – летальних

COVID-19 на Волині: 144 нові випадки за добу, дев`ять – летальних
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 144 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 12 дітей та 6 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 394,
Летальних випадків (осіб) – 9, з них:
Луцький район – 1 випадок у Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 3 випадки: Нововолинська ТГ (2), Володимир-Волинська ТГ (1);
Камінь-Каширський район — 1 випадок в Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: по 1 випадку в Ковельській, Ратнівській, Поворській, Люблінецькій територіальних громадах.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) –418,
методом ІФА (осіб) – 118.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 84 хворих:

Луцька ТГ – 53 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Городищенська ТГ 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Торчинська ТГ – 5 хворих
Цуманська ТГ – 4 хворих

Володимир-Волинський район – 11 хворих:

Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 7 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Любешівська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Сошичненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 42 хворих:

Велимчанська ТГ – 2 хворих
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 18 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 4 хворих
Рівненська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 103 548 (з них дітей – 7218 та медичних працівників –4430),
одужали ( осіб) – 99 588 (з них дітей – 6791 та медичних працівників –4271),
летальних випадків (осіб) –2170 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 406 738,
методом ІФА (осіб) –210 140.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 28 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3558 щеплень. Першою дозою щепили 1042 особи, другою дозою – 2514 осіб, додатковою дозою – 2 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 321 239 людей, отримали дві дози – 287 363 людини, отримали додаткову дозу – 16 людей. Загалом провели 608 618 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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