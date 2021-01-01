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У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО
28 грудня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні технічного обслуговування вантажних автомобілів на вулиці Мамсурова у місті Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За 9 хвилин до місця виклику прибув перший екіпаж вогнеборців. З’ясувалося, що пожежа охопила перекриття й покрівлю будівлі СТО розміром 12 х 23 м, існувала загроза перекидання вогню на суміжні будівлі. Відтак для ліквідації надзвичайної події були зосереджені сили і засоби чотирьох підрозділів ДСНС – 2-ої, 25-ої та 1-ої Державних пожежно-рятувальних частин, а також групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області.
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

Сили рятувальників були одночасно зосереджені у двох напрямках – ліквідації горіння й запобігання його поширення на суміжні будівлі, на гасіння та захист будівель подано загалом 4 водяних стволи, працювала одна ланка газодимозахисної служби.
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

Пожежу локалізовано о 16:02, ліквідовано – о 16:18. Вогонь знищив покрівлю на площі 130 м2 та перекриття на площі 200 м2. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення вогнем вантажний автомобіль та будівлю СТО.
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції системи пічного опалення.
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 8 одиниць основної та спеціальної техніки.

У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО
У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, СТО
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