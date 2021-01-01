У Луцьку горіла станція техобслуговування автомобілів. ФОТО.ВІДЕО

28 грудня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні технічного обслуговування вантажних автомобілів на вулиці Мамсурова у місті Луцьку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС.За 9 хвилин до місця виклику прибув перший екіпаж вогнеборців. З’ясувалося, що пожежа охопила перекриття й покрівлю будівлі СТО розміром 12 х 23 м, існувала загроза перекидання вогню на суміжні будівлі. Відтак для ліквідації надзвичайної події були зосереджені сили і засоби чотирьох підрозділів ДСНС – 2-ої, 25-ої та 1-ої Державних пожежно-рятувальних частин, а також групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області.Сили рятувальників були одночасно зосереджені у двох напрямках – ліквідації горіння й запобігання його поширення на суміжні будівлі, на гасіння та захист будівель подано загалом 4 водяних стволи, працювала одна ланка газодимозахисної служби.Пожежу локалізовано о 16:02, ліквідовано – о 16:18. Вогонь знищив покрівлю на площі 130 м2 та перекриття на площі 200 м2. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати від знищення вогнем вантажний автомобіль та будівлю СТО.Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції системи пічного опалення.На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 8 одиниць основної та спеціальної техніки.