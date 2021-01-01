На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 46-річний житель селища Любешів. Водій допустив наїзд на 52-річного чоловіка, який перебував на проїжджій частині.



Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода трапилася учора ввечері, 28 грудня, на вулиці Шевченка у селі Любешівська Воля Камінь-Каширського району. Автомобіль Ford Transit на смерть збив місцевого жителя.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 46-річний житель селища Любешів. Водій допустив наїзд на 52-річного чоловіка, який перебував на проїжджій частині.Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію