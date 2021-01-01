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На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО

На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО
Автопригода трапилася учора ввечері, 28 грудня, на вулиці Шевченка у селі Любешівська Воля Камінь-Каширського району. Автомобіль Ford Transit на смерть збив місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 46-річний житель селища Любешів. Водій допустив наїзд на 52-річного чоловіка, який перебував на проїжджій частині.

Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Деталі автопригоди з’ясовуються.


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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, ДТП, пішохід, смерть
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