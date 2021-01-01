Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



У результаті зіткнення постраждав 41-річний водій Fiat Doblo, житель Рівненської області. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



За фактом ДТП триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня на автодорозі між селами Прилуцьке та Липини Луцького району зіткнулися три автомобілі – Fiat Doblo, Volkswagen Passat та Renault Megane.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У результаті зіткнення постраждав 41-річний водій Fiat Doblo, житель Рівненської області. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.За фактом ДТП триває перевірка.

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