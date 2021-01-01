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Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo

Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo
28 грудня на автодорозі між селами Прилуцьке та Липини Луцького району зіткнулися три автомобілі – Fiat Doblo, Volkswagen Passat та Renault Megane.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

У результаті зіткнення постраждав 41-річний водій Fiat Doblo, житель Рівненської області. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

За фактом ДТП триває перевірка.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, автівки, постраждалі
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