На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою
Сьогодні, 10:45
Ввечері 29-го грудня у Благодатному Володимир-Волинського району поліція затримала нетверезого чоловіка зі зброєю. Мисливець погрожував людині, з якою розпивав алкогольні напої, вбивством.
Як повідомили БУГу очевидці, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його рушниця не була зареєстрована.
На місце викликали правоохоронців. Чоловіка затримали до з’ясування усіх обставин події.
Інформацію підтвердили журналістам у поліції. Як зазначають правоохоронці, мисливську рушницю вилучили. За даним фактом реєструють кримінальне провадження за статтею 129 ККУ, погроза вбивством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили БУГу очевидці, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його рушниця не була зареєстрована.
На місце викликали правоохоронців. Чоловіка затримали до з’ясування усіх обставин події.
Інформацію підтвердили журналістам у поліції. Як зазначають правоохоронці, мисливську рушницю вилучили. За даним фактом реєструють кримінальне провадження за статтею 129 ККУ, погроза вбивством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:05
На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою
Сьогодні, 10:45
На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Медіа