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На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою

На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою
Ввечері 29-го грудня у Благодатному Володимир-Волинського району поліція затримала нетверезого чоловіка зі зброєю. Мисливець погрожував людині, з якою розпивав алкогольні напої, вбивством.

Як повідомили БУГу очевидці, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його рушниця не була зареєстрована.

На місце викликали правоохоронців. Чоловіка затримали до з’ясування усіх обставин події.

Інформацію підтвердили журналістам у поліції. Як зазначають правоохоронці, мисливську рушницю вилучили. За даним фактом реєструють кримінальне провадження за статтею 129 ККУ, погроза вбивством.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, мисливець, погроза, вбивство
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