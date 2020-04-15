На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою





Як повідомили



На місце викликали правоохоронців. Чоловіка затримали до з’ясування усіх обставин події.



Інформацію підтвердили журналістам у поліції. Як зазначають правоохоронці, мисливську рушницю вилучили. За даним фактом реєструють кримінальне провадження за статтею 129 ККУ, погроза вбивством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 29-го грудня у Благодатному Володимир-Волинського району поліція затримала нетверезого чоловіка зі зброєю. Мисливець погрожував людині, з якою розпивав алкогольні напої, вбивством.Як повідомили БУГу очевидці, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його рушниця не була зареєстрована.На місце викликали правоохоронців. Чоловіка затримали до з’ясування усіх обставин події.Інформацію підтвердили журналістам у поліції. Як зазначають правоохоронці, мисливську рушницю вилучили. За даним фактом реєструють кримінальне провадження за статтею 129 ККУ, погроза вбивством.

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