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У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО

У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО
Вчора, 28 грудня, патрульні отримали повідомлення від заявника, що в одному з будинків на проспекті Грушевського у Луцьку по під’їзду ходить чоловік, ймовірно, у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили чоловіка, на якого вказав заявник. Поліцейські здійснили до нього поверхневу перевірку, під час якої чоловік дістав паперовий згорток, в якому була невідома речовина рослинного походження, та висипав на сходи. Продовжуючи поверхневу перевірку, поліцейські виявили ще один паперовий згорток із невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.

Також вчора близько 17-ї години, під час патрулювання вулицею Зарічна, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб ВАЗ 21114. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу, поліцейські виявили пакетик з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну, та предмет, схожий пристрій для куріння.
У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО

В обох випадках на місця подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

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Теги: Волинь, Луцьк, наркотики
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