У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Вчора, 28 грудня, патрульні отримали повідомлення від заявника, що в одному з будинків на проспекті Грушевського у Луцьку по під’їзду ходить чоловік, ймовірно, у стані наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили чоловіка, на якого вказав заявник. Поліцейські здійснили до нього поверхневу перевірку, під час якої чоловік дістав паперовий згорток, в якому була невідома речовина рослинного походження, та висипав на сходи. Продовжуючи поверхневу перевірку, поліцейські виявили ще один паперовий згорток із невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
Також вчора близько 17-ї години, під час патрулювання вулицею Зарічна, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб ВАЗ 21114. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу, поліцейські виявили пакетик з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну, та предмет, схожий пристрій для куріння.
В обох випадках на місця подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили чоловіка, на якого вказав заявник. Поліцейські здійснили до нього поверхневу перевірку, під час якої чоловік дістав паперовий згорток, в якому була невідома речовина рослинного походження, та висипав на сходи. Продовжуючи поверхневу перевірку, поліцейські виявили ще один паперовий згорток із невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
Також вчора близько 17-ї години, під час патрулювання вулицею Зарічна, що у Луцьку, поліцейські виявили транспортний засіб ВАЗ 21114. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу, поліцейські виявили пакетик з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну, та предмет, схожий пристрій для куріння.
В обох випадках на місця подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка «під кайфом», який мав при собі наркотичні речовини. ФОТО
Сьогодні, 11:05
На Волині п'яний мисливець погрожував людині фізичною розправою
Сьогодні, 10:45
На Волині автомобіль на смерть збив 52-річного пішохода. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Медіа