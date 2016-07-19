Все, що важливо знати про купівлю домену*





Скільки живуть доменні зони України

Національні доменні зони мають різні терміни життя. У країні найчастіше хочуть зареєструвати



Мінімальний період реєстрації стартує від 1 року, максимальний для net.ua – 2 роки, для .ua, com.ua – 10 років.



Термін продовження: 2-3 місяці. Він починається за 60 днів до завершення терміну реєстрації домену та триває місяць після завершення зазначеного періоду. Якщо доменне ім'я не продовжують, його знімають з делегування.



Якщо господар домену не продовжив його у зазначений термін, доменна зона опиняється у Redemption Period – періоді відновлення. Це означає, що домен ще підлягає відновленню, але за вищою вартістю, її вказує адміністрація кожної доменної зони самостійно. Не всі домени знаходяться в Redemption Period, у NET.UA він відсутній.



Момент видалення. Через 31 день після завершення періоду реєстрації домену. Не рахуються вихідні, свята. Після вилучення ім'я отримує статус pending Delete.



Як бути, якщо домен зайнятий

Якщо вигадали домен, але його зайняв хтось інший – не треба турбуватися. Існує кілька варіантів, як отримати потрібне ім'я:



- Спробувати викупити його у власника. Дізнатися про його контакти можна за допомогою спеціального пошуку. Якщо власник позначив актуальну пошту, можна написати йому e-mail із пропозицією продати домен. Це не найефективніший варіант, оскільки власник може приховати контакти або залишити повідомлення без відповіді.



- Найняти доменного агента. Існують фірми, які від імені клієнта зв'язуються з власником домену та домовляються з приводу перепродажу. Обходяться послуги дорого, та й гарантію 100% ніхто не обіцяє.



- Спостерігати за доменом і перехоплювати його під час продовження. Можна залишити свою адресу електронної пошти на спеціальних майданчиках, де відстежують домен. Коли бажаний домен звільниться, вам прийде сповіщення.



- Виберіть іншу доменну зону. З кожним днем ​​іх кількість зростає, напевно, є ті, про які ви раніше не чули. Цілком імовірно, що інша зона ще краще поєднуватиметься з доменом.



Пам'ятайте, як сайт назвеш, так він і попливе.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доменом називають онлайн-адресу сайтів, місце, де вони розміщені в інтернеті. У технічному плані доменна адреса є записом в інформаційній системі. Коли користувач вказує у рядку пошуку доменне ім'я, алгоритм знає, який сайт необхідно відкрити, куди надіслати запит.Національні доменні зони мають різні терміни життя. У країні найчастіше хочуть зареєструвати домен com.ua , ua, org.ua, net.ua.Мінімальний період реєстрації стартує від 1 року, максимальний для net.ua – 2 роки, для .ua, com.ua – 10 років.Термін продовження: 2-3 місяці. Він починається за 60 днів до завершення терміну реєстрації домену та триває місяць після завершення зазначеного періоду. Якщо доменне ім'я не продовжують, його знімають з делегування.Якщо господар домену не продовжив його у зазначений термін, доменна зона опиняється у Redemption Period – періоді відновлення. Це означає, що домен ще підлягає відновленню, але за вищою вартістю, її вказує адміністрація кожної доменної зони самостійно. Не всі домени знаходяться в Redemption Period, у NET.UA він відсутній.Момент видалення. Через 31 день після завершення періоду реєстрації домену. Не рахуються вихідні, свята. Після вилучення ім'я отримує статус pending Delete.Якщо вигадали домен, але його зайняв хтось інший – не треба турбуватися. Існує кілька варіантів, як отримати потрібне ім'я:- Спробувати викупити його у власника. Дізнатися про його контакти можна за допомогою спеціального пошуку. Якщо власник позначив актуальну пошту, можна написати йому e-mail із пропозицією продати домен. Це не найефективніший варіант, оскільки власник може приховати контакти або залишити повідомлення без відповіді.- Найняти доменного агента. Існують фірми, які від імені клієнта зв'язуються з власником домену та домовляються з приводу перепродажу. Обходяться послуги дорого, та й гарантію 100% ніхто не обіцяє.- Спостерігати за доменом і перехоплювати його під час продовження. Можна залишити свою адресу електронної пошти на спеціальних майданчиках, де відстежують домен. Коли бажаний домен звільниться, вам прийде сповіщення.- Виберіть іншу доменну зону. З кожним днем ​​іх кількість зростає, напевно, є ті, про які ви раніше не чули. Цілком імовірно, що інша зона ще краще поєднуватиметься з доменом.Пам'ятайте, як сайт назвеш, так він і попливе.

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