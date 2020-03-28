У центрі Луцька відкрили казино: як воно працює. ВІДЕО





Казино можна відкрити легально лише за певних умов: гральні автомати можна розміщувати лише у готелях, що мають 3, 4 і 5 зірок та щонайменше 25 номерів. Організувати казино можна лише у п’ятизіркових готелях, що містять від сотні номерів. І обов’язково – із відповідним дозволом.



Про це йдеться у сюжеті



Отримати його – не проблема, каже директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.



Із власних джерел "12 каналу" стало відомо, що діяльність новоспеченого казино при готелі Україна пов’язують із бізнесменом і впливовим лучанином В’ячеславом Алфьоровим. Відомо, що заклад придбав дві ліцензії: на зал ігрових автоматів та на діяльність одного із основних атрибутів казино “Рулетки”, вартість яких, за приблизними підрахунками, перевищує 200 мільйонів гривень. І охочі лучани вже можуть скористатися послугами.



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Підтримуючи легалізацію казино, у Верховній Раді робили “ставку” на фінансову вигоду. Тоді передбачили, що до державної скарбниці надійде близько 7,5 мільярдів гривень за продаж ліцензій. Але прогнози не справдилися – гральний бізнес на руку не зіграв. Й до бюджету надійшло трохи більше мільярда. А в Луцьку й взагалі жодної вигоди від відкриття такого закладу немає. Адже виявляється: перше легальне у місті казино працює не зовсім легально. Ліцензію купили, а довести справу до кінця не змогли: жодних дозвільних документів на роботу закладу міськрада не надавала.



Місцеві владці обіцяють ініціювати перевірку, втім, зазначають: цим мала б займатися поліція. Правоохоронці ж кажуть: жодних порушень за період роботи грального закладу не фіксували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гральний бізнес в Україні легалізували. Такий законопроєкт в першому читанні та в цілому ухвалили у Верховній раді ще в липні 2020 року.Казино можна відкрити легально лише за певних умов: гральні автомати можна розміщувати лише у готелях, що мають 3, 4 і 5 зірок та щонайменше 25 номерів. Організувати казино можна лише у п’ятизіркових готелях, що містять від сотні номерів. І обов’язково – із відповідним дозволом.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Отримати його – не проблема, каже директор департаменту економічної політики ЛуцькрадиІз власних джерел "12 каналу" стало відомо, що діяльність новоспеченого казино при готелі Україна пов’язують із бізнесменом і впливовим лучаниномВідомо, що заклад придбав дві ліцензії: на зал ігрових автоматів та на діяльність одного із основних атрибутів казино “Рулетки”, вартість яких, за приблизними підрахунками, перевищує 200 мільйонів гривень. І охочі лучани вже можуть скористатися послугами.Підтримуючи легалізацію казино, у Верховній Раді робили “ставку” на фінансову вигоду. Тоді передбачили, що до державної скарбниці надійде близько 7,5 мільярдів гривень за продаж ліцензій. Але прогнози не справдилися – гральний бізнес на руку не зіграв. Й до бюджету надійшло трохи більше мільярда. А в Луцьку й взагалі жодної вигоди від відкриття такого закладу немає. Адже виявляється: перше легальне у місті казино працює не зовсім легально. Ліцензію купили, а довести справу до кінця не змогли: жодних дозвільних документів на роботу закладу міськрада не надавала.Місцеві владці обіцяють ініціювати перевірку, втім, зазначають: цим мала б займатися поліція. Правоохоронці ж кажуть: жодних порушень за період роботи грального закладу не фіксували.

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