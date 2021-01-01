На «Ягодині» у водія вилучили авіаційний двигун, вартістю майже 150 тисяч гривень

На митному посту "Ягодин" у водія спеціалізованого фургону конфіскували авіаційний двигун за недекларування точних та достовірних відомостей про товар.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Під час ввезення товару для особистих потреб чоловік задекларував "двигун до човна", вартістю 1500 Євро. Однак у вантажному відсіку його авто, поряд з комерційним товаром, на перевезення якого мав усі необхідні документи, стояв авіаційний двигун.Авіаційний двигун коштував 4800 євро замість 1500 задекларованої вартості, необхідної для розрахунку сум митних платежів. Відтак, товар тимчасово вилучений у справі про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу.За недекларування точних та достовірних відомостей чоловіку загрожує конфіскація двигуна та штраф у повному обсязі його вартості. За курсом НБУ на дату правопорушення вона становить майже 150 тисяч гривень.