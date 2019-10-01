Лучанину, який 25 років жив із трубкою в серці, зробили унікальну операцію

Ігор Мисан ходив з трубкою катетера у серці, а все через ДТП, в яку він потрапив перед останнім шкільним екзаменом. Сторонній предмет у тілі давав про себе знати, але ні сам Ігор, ні лікарі, не знали, що з ним відбувається. Лише нещодавно проблему таки вдалося виявити й Ігорю зробили унікальну операцію, під час якої температуру тіла знизили до 18 градусів та злили усю кров.



Про це Ярослава Вінчук.



«25 років тому перед останнім шкільним екзаменом мій брат потрапив у ДТП – його на мотоциклі збив трактор. Протягом восьми днів він лежав у реанімації. Йому поставили підключичний катетер, який і потрапив у серце. Ми припускаємо, що коли він приходив до тями, то міг його обламати, оскільки тоді були неякісні катетери. Але лікарі це приховали, про це ми нічого не знали», – пригадує Ярослава.



З її слів, трубка від катетера пішла в серце між правим шлуночком і правим передсердям, вона зігнулася та впиралася у верхню порожнисту артерію.



«Протягом 25 років ця трубка давала про себе знати, адже це сторонній предмет в організмі. Спочатку температура тіла піднімалася до 40 градусів, потім в нього з’являлися чиряки на грудях, спині та обличчі. Коли були сильні болі, йому кололи знеболювальні. Але жоден з лікарів не знав, що з ним таке, навіть сказали відвезти його до якоїсь бабки. Ми це зробили. Вона сказала, що мій брат має проблеми з судинами, але точніше вона не могла сказати», – розповіла сестра прооперованого лучанина.



Вона зазначила, що в Ігоря після випадку з ДТП температура тіла постійно була 37,2. Невдовзі йому поставили діагноз туберкульоз, але в Києві в інституті туберкульозу лише посміялися, сказавши, що в Луцьку не можуть відрізнити туберкульоз від залишкових явищ.



«За місяць до операції він приїхав до мене. Бачу, що обличчя напухло, ніби він пив спиртне протягом двох тижнів, хоча Ігор взагалі не п’є, також напухли ноги, була задишка. Ми пішли в обласну лікарню, де йому зробили УЗД. Лікар сказав, що є якась патологія, але не зміг пояснити яка, сказавши, що кров циркулює як хоче, таке враження, що в нього два клапани. На другий день він дав направлення до професора Юрія Іваніва у Львів. Той одразу ж запитав, чи протягом останніх п’яти років моєму брату ставили підключичний катетер, на що той відповів, що ставили, але 25 років тому», – каже Ярослава Вінчук та демонструє нам фотографію катетера, який витягнули з серця її брата.



Оскільки катетер був нестерильний, навколо нього з’явилося багато тромбів, які затромбували легені та судини біля серця, таким чином організм захищався від стороннього предмета. Протягом багатьох років, коли Ігор нагинався, кров ішла, а відтоку не було, оскільки були тромби. Тому він робився синій на обличчі. Ігорю довелося перенести дві складні операції тривалістю десять та п’ять годин.



«Професор Іванів направив мого брата до хірурга Любомира Кулика, який єдиний в Україні робить подібні операції. Суть операції полягає у тому, що протягом півтори години людину охолоджують до температури тіла 18 градусів, фактично вводячи в стан трупа, потім зливають усю кров в резервуар, відключають серце та легені. Нам давали 50% гарантії на життя. Ця операція занесена в єдиний світовий реєстр складних операцій. У лікарів виникало питання, як людина могла жити стільки років, він працював, мав фізичні навантаження. Хірург сказав, що це була найскладніша операція в житті. Через три дні зробили повторну операцію, оскільки судина біля серця постійно була у запальному стані, її «латали», а потім протягом двох годин спостерігали за нею», – розповіла лучанка.



Першу операцію робили 1 грудня, а наразі Ігоря виписали з лікарні, він доліковується удома.



«Звичайно, Ігор не почуває себе на всі 100, адже триває післяопераційний період, проте з кожним тижнем він почуває себе краще. Хочеться подякувати за це лікарям, які виявили та усунули цю проблему, і допомогли Ігорю повернутись до повноцінного життя», – резюмувала Ярослава Вінчук.



Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 25 років лучанинходив з трубкою катетера у серці, а все через ДТП, в яку він потрапив перед останнім шкільним екзаменом. Сторонній предмет у тілі давав про себе знати, але ні сам Ігор, ні лікарі, не знали, що з ним відбувається. Лише нещодавно проблему таки вдалося виявити й Ігорю зробили унікальну операцію, під час якої температуру тіла знизили до 18 градусів та злили усю кров.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла сестра Ігоря Мисана«25 років тому перед останнім шкільним екзаменом мій брат потрапив у ДТП – його на мотоциклі збив трактор. Протягом восьми днів він лежав у реанімації. Йому поставили підключичний катетер, який і потрапив у серце. Ми припускаємо, що коли він приходив до тями, то міг його обламати, оскільки тоді були неякісні катетери. Але лікарі це приховали, про це ми нічого не знали», – пригадує Ярослава.З її слів, трубка від катетера пішла в серце між правим шлуночком і правим передсердям, вона зігнулася та впиралася у верхню порожнисту артерію.«Протягом 25 років ця трубка давала про себе знати, адже це сторонній предмет в організмі. Спочатку температура тіла піднімалася до 40 градусів, потім в нього з’являлися чиряки на грудях, спині та обличчі. Коли були сильні болі, йому кололи знеболювальні. Але жоден з лікарів не знав, що з ним таке, навіть сказали відвезти його до якоїсь бабки. Ми це зробили. Вона сказала, що мій брат має проблеми з судинами, але точніше вона не могла сказати», – розповіла сестра прооперованого лучанина.Вона зазначила, що в Ігоря після випадку з ДТП температура тіла постійно була 37,2. Невдовзі йому поставили діагноз туберкульоз, але в Києві в інституті туберкульозу лише посміялися, сказавши, що в Луцьку не можуть відрізнити туберкульоз від залишкових явищ.«За місяць до операції він приїхав до мене. Бачу, що обличчя напухло, ніби він пив спиртне протягом двох тижнів, хоча Ігор взагалі не п’є, також напухли ноги, була задишка. Ми пішли в обласну лікарню, де йому зробили УЗД. Лікар сказав, що є якась патологія, але не зміг пояснити яка, сказавши, що кров циркулює як хоче, таке враження, що в нього два клапани. На другий день він дав направлення до професорау Львів. Той одразу ж запитав, чи протягом останніх п’яти років моєму брату ставили підключичний катетер, на що той відповів, що ставили, але 25 років тому», – каже Ярослава Вінчук та демонструє нам фотографію катетера, який витягнули з серця її брата.Оскільки катетер був нестерильний, навколо нього з’явилося багато тромбів, які затромбували легені та судини біля серця, таким чином організм захищався від стороннього предмета. Протягом багатьох років, коли Ігор нагинався, кров ішла, а відтоку не було, оскільки були тромби. Тому він робився синій на обличчі. Ігорю довелося перенести дві складні операції тривалістю десять та п’ять годин.«Професор Іванів направив мого брата до хірурга, який єдиний в Україні робить подібні операції. Суть операції полягає у тому, що протягом півтори години людину охолоджують до температури тіла 18 градусів, фактично вводячи в стан трупа, потім зливають усю кров в резервуар, відключають серце та легені. Нам давали 50% гарантії на життя. Ця операція занесена в єдиний світовий реєстр складних операцій. У лікарів виникало питання, як людина могла жити стільки років, він працював, мав фізичні навантаження. Хірург сказав, що це була найскладніша операція в житті. Через три дні зробили повторну операцію, оскільки судина біля серця постійно була у запальному стані, її «латали», а потім протягом двох годин спостерігали за нею», – розповіла лучанка.Першу операцію робили 1 грудня, а наразі Ігоря виписали з лікарні, він доліковується удома.«Звичайно, Ігор не почуває себе на всі 100, адже триває післяопераційний період, проте з кожним тижнем він почуває себе краще. Хочеться подякувати за це лікарям, які виявили та усунули цю проблему, і допомогли Ігорю повернутись до повноцінного життя», – резюмувала Ярослава Вінчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію