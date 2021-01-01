Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, в реанімації – 8, 1 хворий – під апаратом ШВЛ, 3 – в критичному стані, 22 – у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 5-х. Хворі спожили 1,25 тонн кисню, залишалося 11,4 тонни кисню. Після дозаправки понад 10,7 тонн бочки були заповнені на понад 22 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 29 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 60 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, в реанімації – 8, 1 хворий – під апаратом ШВЛ, 3 – в критичному стані, 22 – у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 5-х. Хворі спожили 1,25 тонн кисню, залишалося 11,4 тонни кисню. Після дозаправки понад 10,7 тонн бочки були заповнені на понад 22 тонни кисню.

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