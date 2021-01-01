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Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 29 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 60 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, в реанімації – 8, 1 хворий – під апаратом ШВЛ, 3 – в критичному стані, 22 – у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали – 5-х. Хворі спожили 1,25 тонн кисню, залишалося 11,4 тонни кисню. Після дозаправки понад 10,7 тонн бочки були заповнені на понад 22 тонни кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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