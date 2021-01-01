Ельфи, білий ведмідь: як працює резиденція Санти у Воротневі. ФОТО. ВІДЕО





Як розповіла Валентина Юхимчук, резиденція Санти, що діє при молодіжному лісівничому центрі у Воротнівському лісництві, працює п'ятий рік поспіль.



"Чарівна природа і це спонукає, чому б не створити новорічну казку для дітей. Не тільки новорічну: ми в цьому році почали святкувати від Миколая, а потім Миколай передавав повноваження іншому чарівнику – Санті", – зазначила жінка.



Юрбу дітей біля новорічної ялинки зустрічали ельфи. Поруч з резиденцією Санти діти та казкові герої співали, танцювали та водили хороводи.



Після конкурсів і танців із білим ведмедем Санта запросив своїх відвідувачів у казкову резиденцію, аби загадувати бажання і замовляти подарунки. У хатині Санти діти писали про добрі справи, власна побажання та яких подарунків хочуть під ялинку до Нового року та Різдва.



Воротнівський Санта зазначив: діти розповідають вірші, танцюють, сідають на шпагати, співають колядки та розповідають цікаві історії.



"Найчастіше просять багато цукерок та іграшок, колонки, навушники, різні ґаджети. Були дітки, які просили, щоб у їхній сім’ї було все добре, щоб мама й тато були разом, щоб ніхто й ніколи не хворів, щоб коронавірус пропав, щоб війна з Росією припинилася", – розповів волинський Санта.



Свято біля хатини Санти у Воротневі організували для дітей, які займаються в обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, – зазначила керівниця гуртків Інна Кравчук. Каже: приїхали дві групи школярів із Луцька та району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Воротнівському лісництві в Луцькому районі запрацювала резиденція Санти. Оселився святий у будиночку лісівничого молодіжного центру за 15 кілометрів від Луцька.Як розповіла Суспільному керівниця лісівничого молодіжного центру, резиденція Санти, що діє при молодіжному лісівничому центрі у Воротнівському лісництві, працює п'ятий рік поспіль."Чарівна природа і це спонукає, чому б не створити новорічну казку для дітей. Не тільки новорічну: ми в цьому році почали святкувати від Миколая, а потім Миколай передавав повноваження іншому чарівнику – Санті", – зазначила жінка.Юрбу дітей біля новорічної ялинки зустрічали ельфи. Поруч з резиденцією Санти діти та казкові герої співали, танцювали та водили хороводи.Після конкурсів і танців із білим ведмедем Санта запросив своїх відвідувачів у казкову резиденцію, аби загадувати бажання і замовляти подарунки. У хатині Санти діти писали про добрі справи, власна побажання та яких подарунків хочуть під ялинку до Нового року та Різдва.Воротнівський Санта зазначив: діти розповідають вірші, танцюють, сідають на шпагати, співають колядки та розповідають цікаві історії."Найчастіше просять багато цукерок та іграшок, колонки, навушники, різні ґаджети. Були дітки, які просили, щоб у їхній сім’ї було все добре, щоб мама й тато були разом, щоб ніхто й ніколи не хворів, щоб коронавірус пропав, щоб війна з Росією припинилася", – розповів волинський Санта.Свято біля хатини Санти у Воротневі організували для дітей, які займаються в обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, – зазначила керівниця гуртків. Каже: приїхали дві групи школярів із Луцька та району.

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