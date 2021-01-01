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Як змінювався ЖК «Амстердам» У 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*

Як змінювався ЖК «Амстердам» У 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*
Найсучасніший проект Будівельної компанії «Інвестор» – житловий комплекс «Амстердам» презентували в серпні 2020 року. На початку цього року тривала підготовка будівельного майданчика і фундаментні роботи для першої черги.

Завдяки технології монолітного каркасу будівництво відбувалося швидко: в перших трьох під’їздах з’являвся новий поверх за 2 тижні. Зараз каркас першої черги «Амстердама» готовий, завершують мурувати внутрішні стіни. Також почали встановлювати вікна.

Влітку викопали котлован для нової черги – 4 і 5 під’їздів. Зараз тут вже збудовано 4 поверхи.

ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?

Нові квартири у 7-8 під’їзді. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями. Ціна - від 20 000 грн/м2.

Комерційні приміщення на першому поверсі, є варіанти компактних планувань від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2. Деталі - тут.

ТАКОЖ ЗАРАЗ ДІЮТЬ АКЦІЇ:

Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі - тут.

Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі - тут.

Акція “Обміняй житло на більше”. Для власників квартир у ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Деталі - за посиланням.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 543 46 93

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

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Теги: Інвестор, будівельна компанія
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