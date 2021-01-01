Як змінювався ЖК «Амстердам» У 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*





Завдяки технології монолітного каркасу будівництво відбувалося швидко: в перших трьох під’їздах з’являвся новий поверх за 2 тижні. Зараз каркас першої черги «Амстердама» готовий, завершують мурувати внутрішні стіни. Також почали встановлювати вікна.



Влітку викопали котлован для нової черги – 4 і 5 під’їздів. Зараз тут вже збудовано 4 поверхи.



ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?



Нові квартири у 7-8 під’їзді. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями. Ціна - від 20 000 грн/м2.



Комерційні приміщення на першому поверсі, є варіанти компактних планувань від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2. Деталі -



ТАКОЖ ЗАРАЗ ДІЮТЬ АКЦІЇ:



Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі -



Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі -



Акція “Обміняй житло на більше”. Для власників квартир у ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Деталі -



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+38 067 543 46 93



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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