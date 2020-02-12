З січня зростуть зарплати вчителів





Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності, пише



Зокрема на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.



Крім того, встановлена доплата за класне керівництво:



-вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу,

-вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%,

-викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.



Постановою також визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарплати вчителів зростуть з січня. Кабмін встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти. Мова йде про рішення уряду від 28 грудня 2021 року № 1391.Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності, пише Слово і Діло. Зокрема на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.Крім того, встановлена доплата за класне керівництво:-вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу,-вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%,-викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.Постановою також визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію