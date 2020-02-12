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З січня зростуть зарплати вчителів

З січня зростуть зарплати вчителів
Зарплати вчителів зростуть з січня. Кабмін встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти. Мова йде про рішення уряду від 28 грудня 2021 року № 1391.

Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності, пише Слово і Діло.

Зокрема на 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Крім того, встановлена доплата за класне керівництво:

-вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу,
-вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%,
-викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.

Постановою також визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

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Теги: вчителі, зарплати, уряд
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