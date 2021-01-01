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Батько школяра з Волині заплатить штраф за образи однокласника

Батько школяра з Волині заплатить штраф за образи однокласника
Нововолинський міськрайонний суд призначив штраф чоловікові, син якого цькував свого однокласника. Відомо, що хлопцеві 15 років, втім, у якій школі він навчається, у постанові не зазначено. Батька школяра визнали винним у порушенні статті про булінг та призначили йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Нововолинського міськрайонного суду від 14 грудня, судили батька 15-річного школяра, який принижував на рік молодшого однокласника, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що учень чинив булінг, що полягав у «психологічному, фізичному насильстві, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого». Де саме навчаються учні, у матеріалах справи не зазначено.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст.173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) та призначили йому 850 грн штрафу.

Зазначимо, що за статтею про булінг зазвичай судять саме батьків, оскільки школярі є неповнолітніми. Штраф за частиною першої цієї статті становить від 850 до 1700 грн.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, булінг
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Коментарі 1
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Чому саме батька оштрафували? Права і обов'язки по вихованню та утриманню дітей, в обох батьків ''рівні''. Чому матір не обтяжують? Гендерна нерівність!!!
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