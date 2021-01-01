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Українцям почали видавати нові посвідчення водія

Українцям почали видавати нові посвідчення водія
З 29 грудня в Україні набули чинності нові правила видачі посвідчення водія та допуску до керування автомобілями.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Відтепер у ньому є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду «78». За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення були видані раніше.

У МВС зазначили, що такі нововведення є кроком до приведення бланка національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів.

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Теги: посвідчення водія
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