Чемпіонат України з футзалу: волинянки закінчують рік першими в турнірній таблиці





Про це інформує



Володимирчанки виступають у групі 2, де також цьогоріч виступає луцький колектив «Легіон-Університет».



Нагадаємо, як грали володимирчанки впродовж осінньої частини чемпіонату:



1 тур. «Новий Львів» (Львів) – «Ладомир» – 0:14

2 тур. «ДЮСШ №1-Збірна м. Хмельницького» (Хмельницький) – «Ладомир» – 6:7

3 тур. «Ладомир» – «Легіон-Університет» (Луцьк) – 22:2

4 тур. «Будстар-НПУ» (Київ) – «Ладомир» – 5:6.

5 тур. «Ладомир» – «Дніпро (ж)» (Черкаси) – 20:1.

Таким чином володимирський «Ладомир» очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.



Матч наступного туру відбудеться вже після новорічно-різдвяних свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимирська команда «Ладомир» бере участь у Чемпіонату України з футзалу Вищої ліги (жінки) сезону 2021/22.Про це інформує Район.Володимир. Володимирчанки виступають у групі 2, де також цьогоріч виступає луцький колектив «Легіон-Університет».Нагадаємо, як грали володимирчанки впродовж осінньої частини чемпіонату:1 тур. «Новий Львів» (Львів) – «Ладомир» – 0:142 тур. «ДЮСШ №1-Збірна м. Хмельницького» (Хмельницький) – «Ладомир» – 6:73 тур. «Ладомир» – «Легіон-Університет» (Луцьк) – 22:24 тур. «Будстар-НПУ» (Київ) – «Ладомир» – 5:6.5 тур. «Ладомир» – «Дніпро (ж)» (Черкаси) – 20:1.Таким чином володимирський «Ладомир» очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.Матч наступного туру відбудеться вже після новорічно-різдвяних свят.

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