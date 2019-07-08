Чемпіонат України з футзалу: волинянки закінчують рік першими в турнірній таблиці
Сьогодні, 14:00
Володимирська команда «Ладомир» бере участь у Чемпіонату України з футзалу Вищої ліги (жінки) сезону 2021/22.
Про це інформує Район.Володимир.
Володимирчанки виступають у групі 2, де також цьогоріч виступає луцький колектив «Легіон-Університет».
Нагадаємо, як грали володимирчанки впродовж осінньої частини чемпіонату:
1 тур. «Новий Львів» (Львів) – «Ладомир» – 0:14
2 тур. «ДЮСШ №1-Збірна м. Хмельницького» (Хмельницький) – «Ладомир» – 6:7
3 тур. «Ладомир» – «Легіон-Університет» (Луцьк) – 22:2
4 тур. «Будстар-НПУ» (Київ) – «Ладомир» – 5:6.
5 тур. «Ладомир» – «Дніпро (ж)» (Черкаси) – 20:1.
Таким чином володимирський «Ладомир» очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.
Матч наступного туру відбудеться вже після новорічно-різдвяних свят.
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Про це інформує Район.Володимир.
Володимирчанки виступають у групі 2, де також цьогоріч виступає луцький колектив «Легіон-Університет».
Нагадаємо, як грали володимирчанки впродовж осінньої частини чемпіонату:
1 тур. «Новий Львів» (Львів) – «Ладомир» – 0:14
2 тур. «ДЮСШ №1-Збірна м. Хмельницького» (Хмельницький) – «Ладомир» – 6:7
3 тур. «Ладомир» – «Легіон-Університет» (Луцьк) – 22:2
4 тур. «Будстар-НПУ» (Київ) – «Ладомир» – 5:6.
5 тур. «Ладомир» – «Дніпро (ж)» (Черкаси) – 20:1.
Таким чином володимирський «Ладомир» очолює турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.
Матч наступного туру відбудеться вже після новорічно-різдвяних свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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