У Володимирі може з‘явитися ще один кінотеатр

Ігоря Пальонки запитали, чи є в планах на 2022-й рік довести до ладу будинок культури та зробити з нього Центр надання культурних послуг.



У частині Будинку культури проводиться ремонт для ТІЦу, також на другий поверх будівлі перейшла Громадська організація «Крила матері», пише



«Ми звернулися до проєкту НЕФКО для залучення коштів. Наразі чекаємо відповіді та не бачимо потреби виділяти кошти з бюджету громади. Якщо відповіді не буде – прийматимемо рішення з міськими депутатами щодо оновлення БК», – повідомив мер.



Окрім цього, було подано проєкт на облаштування сучасних кінотеатрів і для його реалізації розглядається приміщення колишнього РБК.



На думку міського голови, побудування кінотеатру та покращення умов для роботи волонтерок – вагомий привід пришвидчити рух, спрямований на розбудову БК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го грудня на брифінгу міського голови у Володимирізапитали, чи є в планах на 2022-й рік довести до ладу будинок культури та зробити з нього Центр надання культурних послуг.У частині Будинку культури проводиться ремонт для ТІЦу, також на другий поверх будівлі перейшла Громадська організація «Крила матері», пише БУГ. «Ми звернулися до проєкту НЕФКО для залучення коштів. Наразі чекаємо відповіді та не бачимо потреби виділяти кошти з бюджету громади. Якщо відповіді не буде – прийматимемо рішення з міськими депутатами щодо оновлення БК», – повідомив мер.Окрім цього, було подано проєкт на облаштування сучасних кінотеатрів і для його реалізації розглядається приміщення колишнього РБК.На думку міського голови, побудування кінотеатру та покращення умов для роботи волонтерок – вагомий привід пришвидчити рух, спрямований на розбудову БК.

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