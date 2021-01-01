вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі може з‘явитися ще один кінотеатр

У Володимирі може з‘явитися ще один кінотеатр
28-го грудня на брифінгу міського голови у Володимирі Ігоря Пальонки запитали, чи є в планах на 2022-й рік довести до ладу будинок культури та зробити з нього Центр надання культурних послуг.

У частині Будинку культури проводиться ремонт для ТІЦу, також на другий поверх будівлі перейшла Громадська організація «Крила матері», пише БУГ.

«Ми звернулися до проєкту НЕФКО для залучення коштів. Наразі чекаємо відповіді та не бачимо потреби виділяти кошти з бюджету громади. Якщо відповіді не буде – прийматимемо рішення з міськими депутатами щодо оновлення БК», – повідомив мер.

Окрім цього, було подано проєкт на облаштування сучасних кінотеатрів і для його реалізації розглядається приміщення колишнього РБК.

На думку міського голови, побудування кінотеатру та покращення умов для роботи волонтерок – вагомий привід пришвидчити рух, спрямований на розбудову БК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, кінотеатр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волиньгаз» пропонує комплексну послугу щодо заміни та встановлення енергоефективних газових котлів
Сьогодні, 14:54
В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили
Сьогодні, 14:45
У Володимирі може з‘явитися ще один кінотеатр
Сьогодні, 14:30
Батько школяра з Волині заплатить штраф за образи однокласника
Сьогодні, 14:15
Чемпіонат України з футзалу: волинянки закінчують рік першими в турнірній таблиці
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Чемпіонат України з футзалу: волинянки закінчують рік першими в турнірній таблиці Чемпіонат України з футзалу: волинянки закінчують рік першими в турнірній таблиці
Сьогодні, 14:00
На Волині комунальники не змогли вивезти сміття через «сумлінного» водія. ФОТО На Волині комунальники не змогли вивезти сміття через «сумлінного» водія. ФОТО
Сьогодні, 05:27
У Володимирі заборонили розміщувати рекламу на архітектурних пам’ятках У Володимирі заборонили розміщувати рекламу на архітектурних пам’ятках
28 грудень, 03:30
Навколо Володимра побудують дві нові об'їзні дороги Навколо Володимра побудують дві нові об'їзні дороги
26 грудень, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для онкохворого хлопчика з Волині шукають донорів крові: дитина – в реанімації
Сьогодні, 15:45
 0
Перевірили якість питної води у Луцькій громаді
Сьогодні, 15:27
 0
Тотальних локдаунів в Україні більше не буде, – Шмигаль
Сьогодні, 15:11
 0
«Волиньгаз» пропонує комплексну послугу щодо заміни та встановлення енергоефективних газових котлів
Сьогодні, 14:54
 0
В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8