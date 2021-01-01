В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили





Про це розповіла



З її слів, у цьому лісництві – це перший зарєстрований випадок браконьєрства за останні кілька років.



Тварин виявили під час рейду. "Вочевидь, самець потрапив у браконьєрську петлю пізніше, тому його не вбили", – зазначила Світлана Думська. З її слів, єгер звільнив тварину, після чого самець втік.



"Єгер оглянув рештки двох тварин припускає, що вони теж потрапили до браконьєрських петель. Потому їх вбили та розібрали туші на рештки ", – розповіла речниця лісівників.



Як розповіла в коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, на місці вбивства тварин працювала слідчо-оперативна група. Наразі відомості внесли в журнал заяв та повідомлень.



Зі слів Світлани Думської, з початку року лісівники на Волині зафіксували 388 порушень правил полювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Вовчецького лісництва, що входить до Маневицького лісового господарства, єгері виявили рештки двох вбитих козуль. Одну тварину вдалося врятувати.Про це розповіла Суспільному речниця обласного лісомисливського господарства.З її слів, у цьому лісництві – це перший зарєстрований випадок браконьєрства за останні кілька років.Тварин виявили під час рейду. "Вочевидь, самець потрапив у браконьєрську петлю пізніше, тому його не вбили", – зазначила Світлана Думська. З її слів, єгер звільнив тварину, після чого самець втік."Єгер оглянув рештки двох тварин припускає, що вони теж потрапили до браконьєрських петель. Потому їх вбили та розібрали туші на рештки ", – розповіла речниця лісівників.Як розповіла в коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, на місці вбивства тварин працювала слідчо-оперативна група. Наразі відомості внесли в журнал заяв та повідомлень.Зі слів, з початку року лісівники на Волині зафіксували 388 порушень правил полювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію