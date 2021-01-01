В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили
Сьогодні, 14:45
На території Вовчецького лісництва, що входить до Маневицького лісового господарства, єгері виявили рештки двох вбитих козуль. Одну тварину вдалося врятувати.
Про це розповіла Суспільному речниця обласного лісомисливського господарства.
З її слів, у цьому лісництві – це перший зарєстрований випадок браконьєрства за останні кілька років.
Тварин виявили під час рейду. "Вочевидь, самець потрапив у браконьєрську петлю пізніше, тому його не вбили", – зазначила Світлана Думська. З її слів, єгер звільнив тварину, після чого самець втік.
"Єгер оглянув рештки двох тварин припускає, що вони теж потрапили до браконьєрських петель. Потому їх вбили та розібрали туші на рештки ", – розповіла речниця лісівників.
Як розповіла в коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, на місці вбивства тварин працювала слідчо-оперативна група. Наразі відомості внесли в журнал заяв та повідомлень.
Зі слів Світлани Думської, з початку року лісівники на Волині зафіксували 388 порушень правил полювання.
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Про це розповіла Суспільному речниця обласного лісомисливського господарства.
З її слів, у цьому лісництві – це перший зарєстрований випадок браконьєрства за останні кілька років.
Тварин виявили під час рейду. "Вочевидь, самець потрапив у браконьєрську петлю пізніше, тому його не вбили", – зазначила Світлана Думська. З її слів, єгер звільнив тварину, після чого самець втік.
"Єгер оглянув рештки двох тварин припускає, що вони теж потрапили до браконьєрських петель. Потому їх вбили та розібрали туші на рештки ", – розповіла речниця лісівників.
Як розповіла в коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, на місці вбивства тварин працювала слідчо-оперативна група. Наразі відомості внесли в журнал заяв та повідомлень.
Зі слів Світлани Думської, з початку року лісівники на Волині зафіксували 388 порушень правил полювання.
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