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В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили

В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили
На території Вовчецького лісництва, що входить до Маневицького лісового господарства, єгері виявили рештки двох вбитих козуль. Одну тварину вдалося врятувати.

Про це розповіла Суспільному речниця обласного лісомисливського господарства.

З її слів, у цьому лісництві – це перший зарєстрований випадок браконьєрства за останні кілька років.

Тварин виявили під час рейду. "Вочевидь, самець потрапив у браконьєрську петлю пізніше, тому його не вбили", – зазначила Світлана Думська. З її слів, єгер звільнив тварину, після чого самець втік.

"Єгер оглянув рештки двох тварин припускає, що вони теж потрапили до браконьєрських петель. Потому їх вбили та розібрали туші на рештки ", – розповіла речниця лісівників.

Як розповіла в коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, на місці вбивства тварин працювала слідчо-оперативна група. Наразі відомості внесли в журнал заяв та повідомлень.
В лісництві на Волині врятували самця козулі, двох тварин вбили

Зі слів Світлани Думської, з початку року лісівники на Волині зафіксували 388 порушень правил полювання.

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Теги: Волинь, Маневичі, лісництво, браконьєрство
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