Тотальних локдаунів в Україні більше не буде, – Шмигаль

Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу.



Про це пише



"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах якщо його працівники вакцновані на 100%”, — сказав прем’єр.



Щодо допомоги бізнесу в умовах карантину Шмигаль нагадав про запуск “еПідтримки”.



З його слів, підприємці “позитивно оцінюють ефект” цієї програми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд більше не планує вводити "тотальні локдауни" в Україні. Про це зявив прем'єр-міністр Українипід час засідання уряду в середу.Про це пише УНН. "Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах якщо його працівники вакцновані на 100%”, — сказав прем’єр.Щодо допомоги бізнесу в умовах карантину Шмигаль нагадав про запуск “еПідтримки”.З його слів, підприємці “позитивно оцінюють ефект” цієї програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію