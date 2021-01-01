Тотальних локдаунів в Україні більше не буде, – Шмигаль
Сьогодні, 15:11
Уряд більше не планує вводити "тотальні локдауни" в Україні. Про це зявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу.
Про це пише УНН.
"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах якщо його працівники вакцновані на 100%”, — сказав прем’єр.
Щодо допомоги бізнесу в умовах карантину Шмигаль нагадав про запуск “еПідтримки”.
З його слів, підприємці “позитивно оцінюють ефект” цієї програми.
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Про це пише УНН.
"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах якщо його працівники вакцновані на 100%”, — сказав прем’єр.
Щодо допомоги бізнесу в умовах карантину Шмигаль нагадав про запуск “еПідтримки”.
З його слів, підприємці “позитивно оцінюють ефект” цієї програми.
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Коментарі 1
вакцинація не перешкоджає поширенню!
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