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Перевірили якість питної води у Луцькій громаді

Перевірили якість питної води у Луцькій громаді
Перевірили якість питної води та стан водопровідних мереж Луцька і наближених сіл.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Луцькводоканалу".

Зауважують, що подача питної води в місто Луцьк та 16 навколишніх сіл забезпечує розгалужена водопровідна мережа із чавунних, стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм та протяжністю 317,7 км.

Із загальної кількості водопровідних мереж, ветхі та аварійні становлять 168,8 км (53,0%).

Виробничий контроль безпечності та якості питної води по КП «Луцькводоканал» здійснюють в місцях водозабору, перед надходженням у водопровідну мережу та у розподільній мережі.

З водогонів насосних станцій, якість води перевіряють за програмою скороченого контролю (щоденно один раз на зміну), скороченого періодичного контролю (щоденно один раз на зміну) та повного виробничого контролю (один раз на місяць).

Якість питної води відповідає вимогам діючого ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

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Теги: якість води, питна вода, Луцька ТГ
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