Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у період свят: волинянам дали поради

Новорічно-різдвяні свята – це не лише пора для радісних святкувань, але і період підвищеної небезпеки. Аби не втрапити в халепу, важливо бути обізнаними, як діяти в тих чи тих ситуаціях.Про те, як поводитись, якщо ви виявили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, розповіли співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області.У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета слід дотримуватися таких правил:-негайно припиніть будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупиніть всі роботи, вимкніть обладнання та техніку;-повідомте людей, які поруч, про небезпеку та відведіть їх на максимально безпечну відстань (не менше 100 м). При цьому слід -зберігати спокій та рівновагу. Якщо необхідно - допоможіть залишити небезпечне місце літнім людям та дітям;-негайно повідомте про знахідку правоохоронців та аварійні служби за телефонами 101, 102 та надайте детальний опис виявленого предмету і ситуації, що склалася;-якщо маєте можливість, позначте місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів;-запам’ятайте та, за можливості, зафіксуйте обставини виявлення предмета, час виявлення, місце розташування, його зовнішній вигляд, характерні ознаки. Зверніть увагу на осіб, які можуть бути причетні до залишення виявленого предмету, запам’ятайте їх прикмети.-обов’язково дочекайтеся в безпечному місці прибуття представників спеціальних вибухотехнічних або піротехнічних служб та особисто передайте фахівцям інформацію щодо виявленого предмету.Запам’ятайте, категорично забороняється:-торкатися вибухонебезпечного або підозрілого предмета, зрушувати його з місця, проводити будь-які маніпуляції з ним;-будь-яким способом впливати на предмет, піддавати його механічному, термічному, акустичному, світловому або іншому впливу;-самостійно відкривати та перевіряти підозрілі сумки, коробки, валізи;-намагатися знешкодити вибухонебезпечний предмет;-запалювати поруч з предметом відкритий вогонь, палити, використовувати електронагрівальні прилади;-користуватися поруч з предметом засобами радіозв'язку, мобільними телефонами та іншими приладами, що передають радіосигнали.За статистикою підрозділу, завдяки широкій інформаційній діяльності, цьогоріч спостерігається тенденція зменшення кількості вибухів (на 75% менше, ніж за аналогічний період минулого року) та повідомлень про загрозу вибуху (на 66.6% менше, ніж у 2020) на території області.