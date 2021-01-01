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20-річному лучанину потрібна допомога, аби не лишитись прикутим до ліжка

20-річному лучанину потрібна допомога, аби не лишитись прикутим до ліжка
Через важку недугу кульшові суглоби 20-річного Андрія Майбороди з Луцька тонкі, наче папірець. Без рятівного препарату «Хайрімоз» хлопець страждає від болю і в свої молоді роки може залишитися повністю прикутим до ліжка. Надія на одужання є, утім коштів на дороге лікування та операцію родина не має.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла бабуся лучанина Наталія Наводнича.

У свої 20 років Андрій Майборода має діагноз: анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бєхтєрєва), в основному вражені кульшові суглоби (коксартроз 3-4 стадії). 16 вересня 2021 року молодий чоловік отримав ІІ групу інвалідності.

Без препарату «Хайрімоз» хлопця турбують постійні болі, ходити він може лише на милицях. Щоб не лишитись прикутим до ліжка на все життя, потрібне лікування (препарат «Хайрімоз» – один укол кожні два тижні, ціна двох ампул – 8000 грн, тривалість курсу – до шести місяців) і операція (ендопротезування кульшових суглобів) – 160 000 грн.

«Внучок без цього лікарства не може ніяк. Якби не ці уколи щомісяця, то він і не ходив би, а так пересувається або з милицями, або з паличкою. Але сидіти не може, бо суглоби стерлися – тонкі, як папірець», – ридає бабуся.
20-річному лучанину потрібна допомога, аби не лишитись прикутим до ліжка

З її слів, Андрій почав тягнути ногу, ще коли до школи ходив.

«В Андрія остеопороз, тому станом на сьогодні прооперувати його не можна. Протягом року потрібно приймати ліки, які коштують чимало. Прооперувати суглоби Андрія погодились у Чернівцях, але до того ще дуже далеко. Ліки, які сьогодні приймає внук, зупиняють прогресування хвороби і знеболюють. Отаке нам горе, доцю», – втирає сльози жінка.
20-річному лучанину потрібна допомога, аби не лишитись прикутим до ліжка
20-річному лучанину потрібна допомога, аби не лишитись прикутим до ліжка

Усіх небайдужих просять допомогти молодому лучанину побороти хворобу та стати на ноги.

Реквізити для допомоги:

4441 1144 1198 5953 – отримувач Майборода Андрій Володимирович.

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Теги: Лучанин, допомога
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